Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Экономика, 11:45
0
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, впервые превысив значение в 2380 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 11:42 мск, индекс Мосбиржи достиг 2384,18 пункта. Накануне, 17 сентября, торги на бирже закрылись на отметке 2373,75.
Среди лидеров роста были акции «Русала» (+4,37%), бумаги «Новатэк» (+3,05%), ПАО «Мечел» (+2,22%), «Аэрофлот» (+1,84%) и АФК «Система» (+1,61%).
На бирже упали акции ФСК ЕЭС (-1,29%), МТС (–1,19%), и ПАО «РусГидро» (–1,01%).
Общий объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за 18 сентября составил 12,6 млрд руб.
Предыдущий рекорд был поставлен 9 июля, когда индекс достиг 2375,83 пункта.