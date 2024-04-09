ЦБ допустил продолжение роста прибыли банков

ЦБ ожидает чистую прибыль банков в 2024 году на рекордном уровне прошлого года или даже немного выше. В 2023 году они показали финансовый результат на уровне 3,3 трлн руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России по итогам 2024 года ожидает совокупную чистую прибыль банковского сектора на рекордном уровне 2023 года либо немного выше. Об этом заявила зампред ЦБ Ольга Полякова на конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 3.0» в Центре событий РБК.

«Мы ожидаем все-таки, что прибыль банковского сектора будет либо на уровне 2023 года, либо немногим более», — сказала она. Финансовый результат банков в 2023 году составил рекордные 3,3 трлн руб. В марте 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что, по предварительным оценкам, банки в 2024 году смогут заработать от 2,3 трлн до 2,8 трлн руб.

При этом прибыль кредитных организаций будет сдерживаться несколькими факторами, следует из слов Поляковой: «Мы полагаем, что уровень резервирования вернется к историческим значениям. Во-вторых, мы видим уже сейчас, что маржа немного будет сжиматься у банков. Ну и, конечно, отмена всех наших послаблений, она тоже будет оказывать, соответственно, влияние». Она напомнила, что те послабления, которые регулятор ввел для банков в сложный период кризиса в 2022 году, сейчас практически все отменены.

«Остаются только, с нашей точки зрения, самые значимые — это резервирование под заблокированные активы до десяти лет, до 2032 года включительно, и возможность постепенно восстанавливать буфер, то есть запас капитала. Для многих банков даже эти послабления сейчас уже не нужны», — пояснила Полякова.

9 апреля рейтинговое агентство НКР опубликовало свой прогноз по развитию банковской системы, согласно которому совокупная чистая прибыль банков по итогам 2024 года составит от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. «Наверное, не совсем соглашусь с НКР, но время покажет», — сказала Полякова.

«Банки могут повторить рекорд прошлого года в размере 3,3 трлн руб., несмотря на ожидаемое снижение чистой процентной маржи (NIM) и рост стоимости риска», — считают аналитики НКР. Прогноз по чистой прибыли сделан с учетом прогнозов по росту активов и увеличению расходов на резервы. Так, активы банковской системы могут вырасти на 15–17%, до 190–200 трлн руб., за счет увеличения кредитного портфеля. Авторы обзора добавляют, что достичь такого результата по чистой прибыли возможно при условии отсутствия новых макрошоков.