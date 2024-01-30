ФАС признала вводящей в заблуждение рекламу дебетовой карты Альфа-банка
Федеральная антимонопольная служба России признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты Альфа-банка и постановила прекратить ее распространение в нынешнем виде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Комиссия ФАС России признала рекламу дебетовой карты ненадлежащей. Антимонопольное ведомство выдало АО «Альфа-банк» предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. Банк должен исполнить предписание за 15 дней со дня получения и отчитаться об этом в службу», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что за нарушение законодательства о рекламе банку грозит штраф.
Как пояснили в ФАС, в рекламе говорилось, «что все переводы и платежи по дебетовой карте можно осуществлять бесплатно». Вместе с тем там не были указаны «существенные условия об ограничениях такой опции», из-за чего «потребители получали неполную информацию» и вводились в заблуждение.
Жалобы в антимонопольное ведомство поступили на рекламу дебетовой карты Альфа-банка на рекламных конструкциях, экране на станции московского метро, а также по радио и в телеэфире.
За последнее время ФАС возбудила в отношении Альфа-банка несколько дел из-за нарушения закона о рекламе.
1 ноября у антимонопольного ведомства возникли претензии из-за того, что в рекламном ролике банка было заявлено бесплатное обслуживание кредитной карты, в то время как в сноске мелким шрифтом говорилось: «Обслуживание в 1-й год — 0 руб., со 2-го — 990 руб.». Кроме того, в рекламе содержалось утверждение: «Альфа-банк — лучший мобильный банк». Тезис сопровождала сноска «по версии Markswebb», однако ее было трудно заметить из-за небольшого размера и демонстрации в течение короткого времени.
Наконец, «в рекламном ролике говорилось о моментальной доставке карты в любую точку России, что не соответствовало действительности».
Спустя месяц, 1 декабря, было открыто новое дело, из-за того что в рекламе кредитной карты банк указал мелким, трудночитаемым шрифтом существенные условия получения беспроцентного периода и кешбэка.
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