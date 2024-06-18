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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве предложили отстранять менеджеров банков за бизнес в России

«Страна»: топ-менеджеров украинских банков будут отстранять за бизнес в России
Сюжет
Военная операция на Украине
За наличие бизнеса в России могут принять меры против акционеров и топ-менеджеров украинских банков — лишить права голоса или отстранить от работы соответственно. Для сохранения постов от связей с Россией придется отказаться

Нацбанк Украины (НБУ) разработал механизм, согласно которому иностранных акционеров украинских «дочек» зарубежных банков будут лишать права голоса, а топ-менеджеров кредитных организаций — отстранять от работы, если у них есть деловые связи в России, сообщила «Страна.ua» со ссылкой на письмо НБУ. По предварительной оценке регулятора, последних может быть не менее 20 человек.

Иностранных владельцев акций украинских «дочек» ждут меры, если материнская организация наращивает бизнес в России. Это даст возможность НБУ поставить своего управляющего, отмечает издание. Такие меры будут применяться в соответствии с постановлением, которым утверждены новые признаки «небезупречной деловой репутации» для банкиров.

До 4 июля НБУ обязал все украинские банки предоставить личные анкеты руководителей своих структур (с указанием мест работы и владением акций). Кроме членов правления, это главный риск-менеджер банка, главный комплаенс-менеджер, руководитель подразделения внутреннего аудита, уточняет «Страна». До 4 сентября банки должны предоставить аналогичные анкеты по акционерам (владельцам существенного влияния).

Регулятор позволит избежать увольнения или лишения права голоса в одном случае: если материнская структура начнет сокращать свой бизнес в России. При этом, пишет издание, это должно быть не просто обещание, а оформленный документ с указанием сроков и этапов сокращений, в том числе окончательного ухода с российского рынка.

Нацбанк обещает впоследствии следить за выполнением всех пунктов обязательств и оставляет за собой право на меры, если график будет нарушаться.

В письме регулятора есть список иностранных банков, у которых есть «дочки» на Украине:

  • Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) — «Райффайзен Банк»;
  • Венгерский ОТР Bank Group — «ОТП Банк»;
  • Французский BNP Paribas — «Укрсиббанк»;
  • Французский Crédit Agricole — «Креди Агриколь Банк»;
  • Шведский SEB Group — «СЭБ Корпоративный банк»;
  • Американский Citi Group — «Ситибанк»;
  • Итальянский Intesa SanPaolo — «Правэкс-Банк»;
  • Нидерландский ING — «ИНГ Банк Украина»;
  • Немецкий Deutsche Bank — «Дойче Банк ДБУ».

Власти Украины национализировали бывший банк Фридмана и Авена
Финансы
Фото:sensebank.com.ua

На Украине в последний год национализировали несколько банков, которые были связаны с российскими предпринимателями. В июле прошлого года в собственность государства перешел Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»), среди его владельцев были бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, основатели российского «Альфа-банка» и «Альфа-групп».

В январе аналогичное событие произошло с Первым инвестиционным банком (Pinbank), 88,9% акций которого перешли украинскому государству. Финансовую организацию связывали с связывали с российским бизнесменом, президентом ЦСКА Евгением Гинером.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина НБУ Банки

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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