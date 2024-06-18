В Киеве предложили отстранять менеджеров банков за бизнес в России
Нацбанк Украины (НБУ) разработал механизм, согласно которому иностранных акционеров украинских «дочек» зарубежных банков будут лишать права голоса, а топ-менеджеров кредитных организаций — отстранять от работы, если у них есть деловые связи в России, сообщила «Страна.ua» со ссылкой на письмо НБУ. По предварительной оценке регулятора, последних может быть не менее 20 человек.
Иностранных владельцев акций украинских «дочек» ждут меры, если материнская организация наращивает бизнес в России. Это даст возможность НБУ поставить своего управляющего, отмечает издание. Такие меры будут применяться в соответствии с постановлением, которым утверждены новые признаки «небезупречной деловой репутации» для банкиров.
До 4 июля НБУ обязал все украинские банки предоставить личные анкеты руководителей своих структур (с указанием мест работы и владением акций). Кроме членов правления, это главный риск-менеджер банка, главный комплаенс-менеджер, руководитель подразделения внутреннего аудита, уточняет «Страна». До 4 сентября банки должны предоставить аналогичные анкеты по акционерам (владельцам существенного влияния).
Регулятор позволит избежать увольнения или лишения права голоса в одном случае: если материнская структура начнет сокращать свой бизнес в России. При этом, пишет издание, это должно быть не просто обещание, а оформленный документ с указанием сроков и этапов сокращений, в том числе окончательного ухода с российского рынка.
Нацбанк обещает впоследствии следить за выполнением всех пунктов обязательств и оставляет за собой право на меры, если график будет нарушаться.
В письме регулятора есть список иностранных банков, у которых есть «дочки» на Украине:
- Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) — «Райффайзен Банк»;
- Венгерский ОТР Bank Group — «ОТП Банк»;
- Французский BNP Paribas — «Укрсиббанк»;
- Французский Crédit Agricole — «Креди Агриколь Банк»;
- Шведский SEB Group — «СЭБ Корпоративный банк»;
- Американский Citi Group — «Ситибанк»;
- Итальянский Intesa SanPaolo — «Правэкс-Банк»;
- Нидерландский ING — «ИНГ Банк Украина»;
- Немецкий Deutsche Bank — «Дойче Банк ДБУ».
На Украине в последний год национализировали несколько банков, которые были связаны с российскими предпринимателями. В июле прошлого года в собственность государства перешел Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»), среди его владельцев были бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, основатели российского «Альфа-банка» и «Альфа-групп».
В январе аналогичное событие произошло с Первым инвестиционным банком (Pinbank), 88,9% акций которого перешли украинскому государству. Финансовую организацию связывали с связывали с российским бизнесменом, президентом ЦСКА Евгением Гинером.
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