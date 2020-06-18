ЦБ рекомендовал банкам снимать ограничения с учетом региональных мер

В марте Центробанк разослал рекомендации о мерах предосторожности из-за COVID-19 и советовал ограничить выдачу наличных в банкоматах с рециркуляцией. Снимать ограничения банки смогут с учетом ситуации в регионе

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Российским банкам следует соблюдать ограничения при работе из-за коронавируса с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в отдельных регионах и решений их властей об отмене или продлении режима самоизоляции. Об этом говорится в письме регулятора кредитным организациям (есть у РБК).

Эпидемиологические рекомендации Банка России содержались в письме от 23 марта. Банкам требовалось регулярно проводить дезинфекцию автоматических устройств, их сотрудники должны были принимать документы, деньги и ценности от клиентов в масках и перчатках, а также периодически пользоваться антисептиками. Устройства для пересчета наличных и помещения для работы с документами требовалось регулярно дезинфицировать.

Помимо этого ЦБ советовал выдавать наличные клиентам, загружать их в банкоматы и терминалы после хранения купюр в кредитной организации в течение времени, за которое погибает вирус (три-четыре дня). Но некоторые банкоматы и терминалы работают в режиме рециркуляции, когда внесенные одним клиентом банкноты тут же выдаются другому. ЦБ рекомендовал ограничить работу таких устройств, настроив их только на выдачу или только на прием наличных. Центробанк также пояснил РБК, что для них рекомендовано отключить режим рециркуляции, но выдача и прием наличных должны сохраниться.