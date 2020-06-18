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Пандемия коронавируса ,  
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ЦБ рекомендовал банкам снимать ограничения с учетом региональных мер

В марте Центробанк разослал рекомендации о мерах предосторожности из-за COVID-19 и советовал ограничить выдачу наличных в банкоматах с рециркуляцией. Снимать ограничения банки смогут с учетом ситуации в регионе
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российским банкам следует соблюдать ограничения при работе из-за коронавируса с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в отдельных регионах и решений их властей об отмене или продлении режима самоизоляции. Об этом говорится в письме регулятора кредитным организациям (есть у РБК).

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Эпидемиологические рекомендации Банка России содержались в письме от 23 марта. Банкам требовалось регулярно проводить дезинфекцию автоматических устройств, их сотрудники должны были принимать документы, деньги и ценности от клиентов в масках и перчатках, а также периодически пользоваться антисептиками. Устройства для пересчета наличных и помещения для работы с документами требовалось регулярно дезинфицировать.

ЦБ рекомендовал ограничить выдачу денег через банкоматы с рециркуляцией
Финансы
Фото: Евгений Леонов / ТАСС

Помимо этого ЦБ советовал выдавать наличные клиентам, загружать их в банкоматы и терминалы после хранения купюр в кредитной организации в течение времени, за которое погибает вирус (три-четыре дня). Но некоторые банкоматы и терминалы работают в режиме рециркуляции, когда внесенные одним клиентом банкноты тут же выдаются другому. ЦБ рекомендовал ограничить работу таких устройств, настроив их только на выдачу или только на прием наличных. Центробанк также пояснил РБК, что для них рекомендовано отключить режим рециркуляции, но выдача и прием наличных должны сохраниться.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Гаяна Демурина
При участии: Юлия Кошкина
Теги: ЦБ, коронавирус, наличные
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