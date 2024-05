Bloomberg объяснил рекордный рост фондовых рынков по всему миру

Крупнейшие биржи США, Европы, Канады, Индии, Японии и Австралии достигли рекордных максимумов на фоне снижения процентных ставок и рекордных активов в фондах, подсчитал Bloomberg. Также восстанавливаются рынки России и Китая

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Из 20 крупнейших фондовых рынков мира 14 недавно достигли рекордных максимумов, подсчитал Bloomberg. Как отмечает агентство, небывалый рост происходит на фоне снижения процентных ставок, «здоровой экономики» и роста корпоративных доходов.

Так, индекс MSCI ACWI, который отслеживает развитые и развивающиеся рынки, в пятницу побил очередной максимум, превысив 2 тыс. пунктов. В США индексы S&P 500 и Nasdaq 100 на этой неделе также достигли рекордов, а промышленный индекс Dow Jones впервые в истории пересек отметку 40 тыс. пунктов.

Вместе с этим крупнейшие биржи Европы, Канады, Бразилии, Индии, Японии и Австралии в настоящее время находятся на пике или близких к нему значениях, отмечает агентство.

Bloomberg не исключает продолжения роста рынков, напоминая о $6 трлн, находящихся в фондах, в то время как риски остаются незначительными. «С макроэкономической точки зрения красных сигналов нет», — заявил агентству руководитель отдела макроэкономического и стратегического распределения активов в Fidelity International Салман Ахмед. Он отметил, что циклическая картина в настоящее время остается сильной, а ралли на рынках расширяется.

Апрельский откат мировых фондовых рынков, как отмечает Bloomberg, длился недолго, поскольку было достаточно желающих купить активы на их падении. Теперь даже китайские бумаги, которые испытывали трудности с момента достижения максимума в феврале 2021 года, начинают восстанавливаться.

В США рост фондовых рынков аналитики Bloomberg во многом связывают с энтузиазмом в отношении технологий искусственного интеллекта. Так, на долю гиганта в области ИИ-чипов Nvidia Corp. приходится примерно четверть прибыли индекса S&P 500. А вместе с Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. и материнской компанией Google Alphabet Inc. — примерно 53% роста эталонного показателя. «Хотя сила технологического сектора была невероятно важна для того, чтобы помочь рынкам достигать вершин за вершинами, это далеко не единственный сектор, в котором дела идут хорошо», — указал главный исполнительный директор Roundhill Investments Дэйв Мазза. Он указал на высокие показатели промышленного индекса Dow Jones, который не так сильно ориентирован на крупных технологических гигантов.

Европейские акции также демонстрируют рекордный рост, пишет Bloomberg. Так, общеевропейский индекс Stoxx 600 рос в течение пяти из последних шести месяцев, в основном за счет нескольких акций (в том числе Novo Nordisk A/S, ASML Holding NV и SAP SE). В то же время ЕЦБ придерживался «более миролюбивого тона», чем ФРС, и рынки облигаций ожидают, что ЕЦБ впервые снизит ставки раньше, чем его американский коллега.

Британский индекс FTSE 100 превзошел Euro Stoxx 50 в долларовом выражении за последние три месяца, восстановив большую часть своих низких показателей с начала года. Экономически чувствительный сырьевой сектор также подтолкнул основной фондовый индекс Канады — композитный индекс S&P/TSX — к рекордно высокому уровню. Золото и медь неоднократно устанавливали рекорды в этом году, давая толчок развитию огромного горнодобывающего сектора страны, на долю которого приходится более 12% веса индекса.

«Цены на драгоценные металлы приближаются к десятилетним максимумам, установленным всего несколько недель назад, что может поддержать канадский индекс на данный момент, хотя разворот может означать проблемы», — отметили аналитики Bloomberg Intelligence Джиллиан Вольф и Джина Мартин Адамс.

Японский Nikkei 225 в этом году вырос на 16%, добавив к росту на 28% в прошлом году. Страна привлекла инвесторов и добилась прибыли благодаря кампании по повышению доходности акционеров, слабой иене и отмене отрицательных ставок в Японии, пишет агентство. Индия также добилась хороших результатов: индекс S&P BSE Sensex установил рекорды и обошел Китай благодаря инвестиционным обещаниям правительства и растущей экономике.

Вместе с этим индекс Мосбиржи накануне превысил 3,5 тыс. пунктов впервые с февраля 2022 года. Среди лидеров роста — акции «Аэрофлота» (+3,29%), МКПАО «ВК» (+3,26%), ПИК (+2,7%), «Норникеля» (+2,39%) и «Ростелекома» (+1,72%). Как отмечает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер, с начала года российский рынок вырос на 13%. По его словам, на рост влияют замкнутость российской финансовой системы, низкое влияние международных спекулянтов, избыток внутренней ликвидности, возврат корпораций к выплате дивидендов и реинвестирование, снижение юридических рисков после перерегистраций компаний из-за рубежа в Россию и бум первичных размещений акций.