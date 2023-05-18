Банкам понадобится два рейтинга для работы с деньгами госструктур

Банки, в которых размещаются пенсионные накопления «молчунов» или средства бюжета и госкорпораций, должны будут получать минимум по два рейтинга от рейтинговых агентств, решило правительство. Раньше достаточно было одного

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Банки, в которых будут на депозитах размещаться средства федерального бюджета, пенсионных накоплений «молчунов», Агентства страхования вкладов, госкорпораций, госкомпаний и так далее, должны будут получать рейтинги от двух рейтинговых агентств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно новому постановлению правительства, банкам, которые ранее должны были получать хотя бы один кредитный рейтинг для работы со средствами госструктур, теперь нужно хотя бы два рейтинга. Речь, например, идет о хранении пенсионных накоплений, которые Соцфонд передает в управление УК, накоплений для жилищного обеспечения госслужащих, средств федерального бюджета, Фонда обязательного медицинского страхования, средств госкорпораций и госкомпаний, Агентства по страхованию вкладов, Корпорации МСП. Требование также распространяется на хранение средств федеральных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для ОПК, «Росатома», «Ростеха», Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Единого регулятора азартных игр и других структур. Требования к уровню рейтинга зависят от происхождения средств, которые хранятся в банке. Для части позиций госбанки освобождены от необходимости получать рейтинги, в отличие от частных.

Вносимые изменения в правила размещения средств предполагают, что для этих целей могут использоваться рейтинги всех четырех рейтинговых агентств, включенных в реестр ЦБ: Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), «Эксперта РА», агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР; входит в медиахолдинг РБК) и Национального рейтингового агентства (НРА). Ранее допускалось использование рейтингов только двух из них — АКРА и «Эксперт РА». Агентства НКР и НРА получили аккредитацию в ЦБ в 2019 году.

Центробанк еще в июне прошлого года сообщил, что будет учитывать в регулировании финансовой деятельности кредитные рейтинги всех четырех российских агентств. Пока для своих целей ЦБ требования наличия двух рейтингов не вводил, но в дальнейшем тоже собирается это делать.

Как писал в октябре 2022 года «Коммерсантъ», Минфин обсуждал даже вариант, при котором банки, имеющие доступ к государственным деньгам, должны будут иметь три кредитных рейтинга. В министерстве отмечали, что увеличение числа необходимых рейтингов необходимо для развития этого рынка.

Первоначально в регуляторных целях в России использовались рейтинги тройки международных агентств — S&P, Moody’s и Fitch. Однако в 2014 году был взят курс на создание отечественной рейтинговой отрасли, после того как международные агентства понизили рейтинги России. В частности, в 2015 году по инициативе ЦБ было создано агентство АКРА. Начиная с 2017 года правительство и ЦБ начали постепенно отказываться от использования рейтингов «международной тройки», заменяя их рейтингами двух российских агентств. S&P, Moody’s и Fitch до 2022 года продолжали работать с российскими компаниями, в первую очередь в части международных бумаг, однако после начала специальной военной операции на Украине объявили о приостановке деятельности в стране.