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Финразведка предложила ограничить переводы без открытия банковского счета

Росфинмониторинг предложил запретить переводить более ₽100 тыс. без открытия счета
Переводить средства без открытия счета в банке получится лишь на сумму до 100 тыс. руб., говорится в проекте Росфинмониторинга. Ведомство уверено, что так получится обеспечить борьбу с финансированием терроризма и экстремизма
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Росфинмониторинг предложил запретить перевод средств по упрощенной процедуре — без открытия банковского счета — в сумме 100 тыс. руб. либо в аналогичном размере в иностранной валюте. Эти изменения предложены для борьбы с финансированием терроризма и экстремизма, незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, пояснили в финразведке.

Ведомство предлагает установить обязанность банков и других компаний, переводящих деньги, «обеспечить неизменность и передачу в составе расчетных документов информации о получателе перевода». Если данных о получателе нет, деньги должны быть возвращены плательщику.

В прошлом августе Росфинмониторинг предложил ограничить сумму переводов физлиц по системам без открытия счета при упрощенной идентификации клиента 60 тыс. руб., писал «Коммерсантъ». Центробанк получил проект закона от ведомства, но в беседе с изданием там отметили, что инициативу прорабатывают.

Тогда участники рынка раскритиковали инициативу Росфинмониторинга. Ассоциация банков России указала на «множество вопросов и неудобств», вице-президент организации Алексей Войлуков отметил, что не понимает, «откуда и зачем появился такой закон».

В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов назвали нужным такой лимит, но заявили, что установление «столь низкого порога» для перевода средств не вполне оправдано. Глава организации Виктор Достов предложил ограничить сумму переводов 600 тыс. руб., поскольку такая мера не затронула бы множество клиентов и не повлекла бы существенного роста издержек у участников рынка, позволив сохранить доступность услуги.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Росфинмониторинг Денежные переводы
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