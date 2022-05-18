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«Тинькофф» запретил клиентам делать переводы с комментариями об Украине

Банк не позволяет отправлять деньги с комментариями «Слава Украине», «Зеленский» и «ВСУ». В поддержке предположили, что система может считывать это как перевод на Украину, даже если речь идет об отправке по России
Тинькофф Банк TCS $37,98 +4,46% Купить
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Банк «Тинькофф» не разрешает клиентам делать денежные переводы с добавлением комментариев, связанных с Украиной, убедился корреспондент РБК. В мобильном приложении попытка перевести деньги с подписями «Зеленский» и «ВСУ» была отклонена, а на экране появилось уведомление «Сообщение получателю должно соответствовать назначению перевода».

Первыми внимание на это обратили Telegram-каналы, в частности «Кровавая барыня» телеведущей Ксении Собчак. Она отметила, что не удается отправить переводы с комментариями «Украина», «Слава Украине!» и т.п., в то же время с подписью «Ахмат — сила» деньги получилось переслать.

Позднее телеведущая опубликовала переписку с поддержкой банка. Сотрудник «Тинькофф» допустил, что речь может идти об ошибке, связанной с тем, что переводы на Украину сейчас не приходят. Переводить деньги с комментариями, в которых упоминается Украина, не получается даже внутри России, поскольку «ее упоминание как раз намекает на то, что перевод предназначается туда», предположил он. В банке сообщили, что выясняют, с чем связана ошибка.

РБК направил запрос в пресс-службу Тинькофф Банка.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В 2017 году российские власти запретили отправлять деньги на Украину с помощью иностранных платежных систем. Эта мера стала ответом на введенный Киевом запрет на деятельность в стране российских платежных систем.

В конце февраля, вскоре после начала российской военной операции на Украине, Генпрокуратура предупредила, что в период ее проведения какая-либо помощь иностранному государству — финансовая, материально-техническая или консультационная — во вред России будет рассматриваться как государственная измена.

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6 марта ЦБ ограничил переводы за границу физическими лицами — резидентами до $5 тыс. в месяц в пользу физлиц-нерезидентов, включая родственников, ни со своего счета, ни при его отсутствии. С апреля сумма переводов за границу для физлиц была ограничена $10 тыс., а 16 мая регулятор повысил лимит до $50 тыс.

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков несколько раз высказывался против российской операции на Украине, но в банке подчеркнули, что его позиция — это личное мнение и бизнесмен уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы «Тинькофф». В конце апреля он продал свою долю в головной компании Тинькофф Банка — TCS Group — «Интерросу» Владимира Потанина. Одновременно в банке сообщили, что откажутся от прежнего названия, поскольку компания «уже давно переросла изначальный смысл именного бренда».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Алена Прохоренко
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