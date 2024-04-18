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Эксклюзив

Бывший вице-мэр Москвы перейдет на работу в «Сбер»

Источники РБК: бывший вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев перейдет в «Сбер»
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Андрей Бочкарев, покинувший пост вице-мэра Москвы, планирует перейти на работу в «Сбер», рассказали источники РБК. В крупнейшем банке страны он может курировать строительные проекты
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Бывший вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев, отвечавший за градостроительную политику и строительство, планирует перейти на работу в «Сбер», рассказали РБК знакомый Бочкарева и источник, знакомый с планами о его назначении.

Бочкарев на новой должности будет отвечать за строительные проекты Сбербанка, сообщили собеседники РБК. Представитель «Сбера» отказался от комментариев. РБК направил запрос Бочкареву и в пресс-службу стройкомплекса Москвы.

Собянин сообщил о новой работе уволенного вице-мэра по строительству
Политика
Андрей Бочкарев

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении Бочкарева по собственной инициативе 17 апреля. «Бочкарев Андрей Юрьевич переходит на другую работу. Тринадцать лет он занимался в Москве строительством. Под его руководством возводились станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы. Андрей Юрьевич внес огромный вклад в развитие города. Пожелаю ему успеха на новом месте», — написал он.

Бочкарев родился в 1972 году в Тюмени, окончил Тюменский инженерно-строительный институт, кандидат экономических наук. В 2010 году возглавил департамент строительства Москвы, в 2020-м стал заместителем мэра по строительству после перехода Марата Хуснуллина на пост вице-премьера российского правительства. До работы в столичном правительстве Бочкарев занимал управленческие позиции в «Русале», был вице-президентом российского подразделения Fortum.

Сбербанк не занимается «строительными проектами как девелопментом с точки зрения зарабатывания денег», говорил «Коммерсантъ FM» зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов. При этом у банка есть собственные строительные проекты, в частности стройка штаб-квартиры на пересечении Третьего кольца и Кутузовского проспекта в Москве, курорт «Манжерок» на Горном Алтае, «умный» город «СберСити» и т.д.

Важным направлением кредитной работы Сбербанка «является финансирование инвестиционных и строительных проектов клиентов», отмечал сам банк в своем отчете: «Кредиты, предоставленные на эти цели, составляют основу портфеля проектного финансирования». Валовая стоимость кредитов проектного финансирования юридических лиц на балансе банка составляет 7,6 трлн руб. на конец 2023 года, или свыше 30% от общего портфеля кредитов юрлицам.

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