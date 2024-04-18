Бывший вице-мэр Москвы перейдет на работу в «Сбер»
Бывший вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев, отвечавший за градостроительную политику и строительство, планирует перейти на работу в «Сбер», рассказали РБК знакомый Бочкарева и источник, знакомый с планами о его назначении.
Бочкарев на новой должности будет отвечать за строительные проекты Сбербанка, сообщили собеседники РБК. Представитель «Сбера» отказался от комментариев. РБК направил запрос Бочкареву и в пресс-службу стройкомплекса Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении Бочкарева по собственной инициативе 17 апреля. «Бочкарев Андрей Юрьевич переходит на другую работу. Тринадцать лет он занимался в Москве строительством. Под его руководством возводились станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы. Андрей Юрьевич внес огромный вклад в развитие города. Пожелаю ему успеха на новом месте», — написал он.
Бочкарев родился в 1972 году в Тюмени, окончил Тюменский инженерно-строительный институт, кандидат экономических наук. В 2010 году возглавил департамент строительства Москвы, в 2020-м стал заместителем мэра по строительству после перехода Марата Хуснуллина на пост вице-премьера российского правительства. До работы в столичном правительстве Бочкарев занимал управленческие позиции в «Русале», был вице-президентом российского подразделения Fortum.
Сбербанк не занимается «строительными проектами как девелопментом с точки зрения зарабатывания денег», говорил «Коммерсантъ FM» зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов. При этом у банка есть собственные строительные проекты, в частности стройка штаб-квартиры на пересечении Третьего кольца и Кутузовского проспекта в Москве, курорт «Манжерок» на Горном Алтае, «умный» город «СберСити» и т.д.
Важным направлением кредитной работы Сбербанка «является финансирование инвестиционных и строительных проектов клиентов», отмечал сам банк в своем отчете: «Кредиты, предоставленные на эти цели, составляют основу портфеля проектного финансирования». Валовая стоимость кредитов проектного финансирования юридических лиц на балансе банка составляет 7,6 трлн руб. на конец 2023 года, или свыше 30% от общего портфеля кредитов юрлицам.
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