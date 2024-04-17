Собянин сообщил о новой работе уволенного вице-мэра по строительству

Ушедший с поста вице-мэра Москвы по строительству Бочкарев переходит на другую работу, заявил Собянин. В указе о снятии Бочкарева с должности сказано, что он ушел «по собственной инициативе»

Андрей Бочкарев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Андрей Бочкарев, уволенный сегодня с поста вице-мэра Москвы по градостроительной политике и строительству, переходит на другую работу, сообщил глава города Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Бочкарев Андрей Юрьевич переходит на другую работу. Тринадцать лет он занимался в Москве строительством. Под его руководством возводились станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы. Андрей Юрьевич внес огромный вклад в развитие города. Пожелаю ему успеха на новом месте», — написал он.

Указ о снятии с должности Бочкарева «по собственной инициативе» вышел 17 апреля. На его место назначили вице-мэра по экономической политике Владимира Ефимова, которого, в свою очередь, заменила глава департамента по строительству Мария Багреева, бывшая до этого министром столичного правительства.

Бочкарев возглавил департамент строительства Москвы в 2010 году, в 2020-м стал заместителем мэра по строительству после ухода Марата Хуснуллина на пост вице-премьера российского правительства. До работы в столичном правительстве Бочкарев занимал различные управляющие позиции в «Русале», был вице-президентом российского подразделения Fortum. В период работы в Bechtel Corporation после окончания аспирантуры принимал участие в строительстве суперскоростной железнодорожной магистрали от тоннеля под Ла-Маншем до центра Лондона.