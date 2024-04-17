Собянин уволил вице-мэра по строительству Бочкарева и назначил Ефимова

Андрей Бочкарев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Мэр Москвы Сергей Собянин снял с должности своего заместителя по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева, указ опубликован на сайте столичной мэрии.

Должность занял Владимир Ефимов, который до этого был заместителем по экономической политике.

Марию Багрееву, главу экономического департамента, сделали вице-мэром.

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