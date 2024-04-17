 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Собянин уволил вице-мэра по строительству

Собянин уволил вице-мэра по строительству Бочкарева и назначил Ефимова
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Мэр Москвы Сергей Собянин снял с должности своего заместителя по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева, указ опубликован на сайте столичной мэрии.

Должность занял Владимир Ефимов, который до этого был заместителем по экономической политике.

Марию Багрееву, главу экономического департамента, сделали вице-мэром.

Материал дополняется.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Персоны
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Андрей Бочкарев фото

Андрей Бочкарев

бывший вице-мэр Москвы
2 января 1972 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 16:37
Власти заявили о снятии запрета для сноса Арки дружбы народов в Киеве Политика, 18:06
Кредиторы нашли хитрый способ выбивать долги в суде. Как им противостоять Pro, 17:54
Лавров осмотрел юрту и попробовал кумыс на выставке о Башкирии Политика, 17:50
Собянин уволил вице-мэра по строительству Политика, 17:50
Акционерам Tesla предложили снова разрешить выплатить Маску $56 млрд Инвестиции, 17:45
В МИДе назвали условие отказа от моратория на производство РСМД Политика, 17:45
Поставил антивирус и кибербезопасники не нужны: почему это самообман Pro, 17:39
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Bitwise предупредила о скором спаде «вынужденного» предложения биткоинов Крипто, 17:38
Баку прокомментировал решение о выводе российских миротворцев из Карабаха Политика, 17:32
Киев сообщил, что нашел 160 детей, которые считались вывезенными в Россию Политика, 17:32
Глава МЧС доложил Путину о прохождении пика паводка в Орске и Оренбурге Общество, 17:24
Перед дождем ноют колени: существует ли метеозависимость Pro, 17:22
В 2024 году группа «Газпромбанк Лизинг» увеличила поставки автотранспорта Пресс-релиз, 17:21
Цзю заявил, что ему грустно из-за решения провести бой Бивол — Бетербиев Спорт, 17:20