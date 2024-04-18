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Финансы ,  
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ЦБ раскрыл данные по обороту наличных в прошлом году

ЦБ: оборот наличных в 2023 году превысил ₽123 трлн
Наибольший оборот наличных зафиксирован в торговле, следом идут операции по банковским счетам и за ними — по кредитным операциям
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Оборот наличных в 2023 году составил 123,8 трлн руб., сообщил Центробанк.

«В прошлом году в кассы и банкоматы банков поступило 60,4 трлн наличных рублей, было выдано 63,4 трлн наличных рублей», — сказано в сообщении.

По сравнению с 2022-м произошел рост всех показателей: тогда приход наличных составил 53,2 трлн руб., расход — 55,7 трлн руб. (то есть общий оборот почти 109 трлн руб.).

Больше всего наличных поступило в сфере торговли — 6,8 трлн руб., что превышает показатель предыдущего года почти на 2%. Также вырос приток наличных на банковские счета физлиц — до 9,5 трлн руб., выдано было 11,7 трлн. Оба показателя на 29% превышают аналогичные 2022-го. Также произошло увеличение поступления и выдачи наличных по кредитным операциям — по 1,1 трлн руб. (рост на 12 и 48%).

ЦБ спрогнозировал рост оплаты безналичных платежей до 90%
Финансы
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В конце марта ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым более половины (54%) россиян верят, что в ближайшие 20 лет безналичная оплата полностью вытеснит бумажные купюры. Большинство этих респондентов — молодежь в возрасте 18–24 лет (60%), а также жители Москвы, Санкт-Петербурга (62%) и городов-миллионников (63%). Согласно опросу, не верят в подобный исход 37% россиян.

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