Костин оценил идею о лимите в 20 карт словами «в бумажник не влезет»
Глава ВТБ Андрей Костин на сессии форума Центробанка «Кибербезопасность в финансах» заявил, что лимит в 20 банковских карт на одного человека — слишком много, передает корреспондент РБК.
10 февраля Госдума приняла в первом чтении второй пакет поправок, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Проект в том числе вводит лимит на количество банковских карт: максимум 20 карт на одного человека, «если иное количество не определено советом директоров Банка России», а в конкретном банке — не более пяти.
«Кто это придумал — на одного человека 20 карт? Зачем столько, они даже в бумажник не влезут», — сказал Костин, комментируя поправки. Обращаясь к зрителям, он попросил: «Поднимите руки, у кого больше 20 карт». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что, по мнению некоторых банков, 20 карт на человека — это мало. Однако, оценивая реакцию зала, она заявила: «По тому, как аудитория отреагировала, вы, пожалуй, да, где-то правы».
Набиуллина отметила, что нужно «проявить некоторую гибкость» и соблюдать баланс между эффективностью мер борьбы с мошенничеством и обеспечением прав добросовестных клиентов банков. Она сообщила, что ЦБ готов рассмотреть увеличение обсуждаемого лимита по количеству карт у одного человека в одном банке с пяти до десяти.
В Банке России считают, что лимит в 20 карт достаточен для большинства граждан и направлен на сокращение оборота банковских карт на черном рынке. По словам Набиуллиной, мера позволит бороться с дропами — посредниками, используемыми для обналичивания похищенных средств, и не затронет обычных клиентов банков.
