А1 объявила о завершении конфликта в конструкторском бюро академика РАН

А1 вышла из капитала оборонного конструкторского бюро «Корунд-М». Акционерный конфликт в бюро разгорелся 2 года назад: его основатель, академик Владимир Бетелин, даже просил главу «Ростеха» Сергея Чемезова выкупить долю в компании

Инвестиционная компания А1 (входит в «Альфа-Групп») урегулировала корпоративный спор вокруг конструкторского бюро «Корунд-М». Об этом говорится в сообщении А1, поступившем в РБК.

«Длившийся с 2018 года спор акционеров был завершен заключением мирового соглашения. 50% акций компании, ранее принадлежавшие одному из основателей конструкторского бюро Александру Ставицкому, в январе 2019 г. были выкуплены у его вдовы Бэллы Раевской, а в январе 2021 года проданы внешнему стратегическому инвестору», — отмечается в релизе. Привлечение стратегического инвестора в «Корунд-М» «позволит компании не только оставаться лидером в этом важном сегменте рынка высоких технологий, но и несомненно даст новый импульс развитию компании», заявил глава А1 Андрей Елинсон. Сумма сделки и покупатель актива не раскрываются.

Конструкторское бюро «Корунд-М» было создано в 1993 году, оно занимается серийным производством средств вычислительной техники. Среди контрагентов бюро — ЦНИИточмаш, «Сухой» и другие предприятия. Согласно отчетности компании, ее прибыль в 2019 году составила 58 млн руб. У бюро есть значительная нераспределенная прибыль прошлых лет, около 1,8 млрд руб.