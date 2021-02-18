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А1 объявила о завершении конфликта в конструкторском бюро академика РАН

А1 вышла из капитала оборонного конструкторского бюро «Корунд-М». Акционерный конфликт в бюро разгорелся 2 года назад: его основатель, академик Владимир Бетелин, даже просил главу «Ростеха» Сергея Чемезова выкупить долю в компании

Инвестиционная компания А1 (входит в «Альфа-Групп») урегулировала корпоративный спор вокруг конструкторского бюро «Корунд-М». Об этом говорится в сообщении А1, поступившем в РБК.

«Длившийся с 2018 года спор акционеров был завершен заключением мирового соглашения. 50% акций компании, ранее принадлежавшие одному из основателей конструкторского бюро Александру Ставицкому, в январе 2019 г. были выкуплены у его вдовы Бэллы Раевской, а в январе 2021 года проданы внешнему стратегическому инвестору», — отмечается в релизе. Привлечение стратегического инвестора в «Корунд-М» «позволит компании не только оставаться лидером в этом важном сегменте рынка высоких технологий, но и несомненно даст новый импульс развитию компании», заявил глава А1 Андрей Елинсон. Сумма сделки и покупатель актива не раскрываются.

Академик РАН попросил «Ростех» войти в его бизнес после конфликта с А1
Бизнес
Владимир Бетелин

Конструкторское бюро «Корунд-М» было создано в 1993 году, оно занимается серийным производством средств вычислительной техники. Среди контрагентов бюро — ЦНИИточмаш, «Сухой» и другие предприятия. Согласно отчетности компании, ее прибыль в 2019 году составила 58 млн руб. У бюро есть значительная нераспределенная прибыль прошлых лет, около 1,8 млрд руб.

С чем связан конфликт

Вторым пакетом в 50% акций «Корунд-М» владеет основатель компании академик РАН Владимир Бетелин, создавший предприятие и занимающий в нем должность генерального директора. В 2011 году он передал половину акций компании своему партнеру и исполнительному директору компании Александру Ставицкому. В 2016 году, после смерти Ставицкого, акции перешли по наследству к его вдове — Бэлле Раевской.

Спустя два года Бетелин решил оспорить переход акций по наследству. Он заявлял в суде, что был единственным акционером компании, но восемь лет назад заключил устный договор о продаже 50% своему партнеру. Цену акций и срок уплаты стороны тогда не согласовали, но в июне 2011 года Ставицкому была передана доля предприятия.

А1 купила акции у Раевской в 2019 году (через компанию «Гетеборг», принадлежащая гендиректору А1 и члену набсовета «Альфа-Групп» Александру Файну) и довела судебный конфликт до Верховного суда. В ходе процесса адвокат Бетелина заявлял, что Ставицкий не оплатил акции, так как это был «бизнес на доверии», более того, после смерти партнера Бетелин предлагал его вдове выкупить бизнес, чтобы уладить конфликт. А1 настаивала на том, что история с устными договоренностями была выдуманной.

Верховный суд в январе 2020 года поддержал решения нижестоящих судов, отказавших в возвращении 50% компании академику РАН.

Верховный суд поддержал А1 в споре с академиком за акции оборонного бюро
Финансы
Владимир Бетелин

В ходе спора Бетелин обращался с письмом к главе «Ростеха» Сергею Чемезову, в котором заявлял, что в отношении его компании происходит «рейдерский захват», и просил госкорпорацию подумать над покупкой доли в «Корунд-М». А1 в свою очередь заявляла о нарушении собственных прав как акционера — компания не получала сведений и документов о работе «Корунд-М». Представитель конструкторского бюро в ответ говорил, что А1 «контролируется иностранными инвесторами», и это «делает невозможным установление контроля над «Корунд-М», который обладает лицензией на разработку вооружения и является стратегическим обществом для обеспечения обороны страны».

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В пресс-службе «Ростеха» РБК сообщили, что госкорпорация не была участником сделки по выкупу доли «Корунд-М». Собеседник, близкий к «Корунд-М», говорит, что долю А1 выкупила компания «Совтехнологии». Каких-либо изменений в акционерном капитале «Корунд-М» пока не зарегистрировано, следует из данных СПАРК и выписки из ЕГРЮЛ. Компания «Совтехнологии» принадлежит Сергею Каретину. РБК направил запрос в «Корунд-М».

По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, компании, работающие в оборонном секторе, оцениваются по целому ряду показателей, среди которых стандартные прибыль и выручка, а также order book — объем заказов. «Кроме того, оценивается уникальность продукции и то, насколько она конкурентна: это покажет, что объем заказов будет поддерживаться в долгосрочном периоде. Также учитывается gr-фактор: лоббистские возможности с точки зрения получения новых госзаказов», — говорит эксперт, отмечая, что обычно такую компанию оценивают в 0,5-1х от объема заказов.

Партнер «ФБК Грант Торнтон» Станислав Новиков отмечает, что компании, работающие с оборонкой, часто не раскрывают информацию, поэтому самый доступный показатель, который можно использовать для их оценки, — это стоимость чистых активов. «Выручка не столь показательна, так как у КБ бывают длительные проекты. Специфика работы с научными проектами такова, что результаты могут быть отражены только в следующем году», — объясняет он. В 2019 году чистые активы «Корунд-М» составляли около 1,8 млрд руб., следует из данных «СПАРК».

Авторы
Павел Казарновский, Инна Сидоркова
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