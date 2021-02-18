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ЦБ изучит токенизацию безналичных рублей

ЦБ готов обсудить инициативу Сбербанка о превращении безналичных рублей в токенизированные. Сбербанк предложил сделать это вместо внедрения цифрового рубля для лучшего контроля за операциями. ЦБ от цифрового рубля не отказывается
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Банк России допустил возможность превращения безналичных рублей в токенизированную форму. Об этом рассказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России.

С таким предложением при обсуждении цифрового рубля в ноябре 2020 года рубля выступил Сбербанк. Это может дать ЦБ больше возможностей для контроля операций, считают в «Сбере».

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Осенью 2020 года ЦБ выпустил доклад для обсуждений возможности внедрения в России цифрового рубля, который должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными. Эмитентом цифровых рублей будет сам ЦБ. Они могут выпускаться в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках в Банке России, в отличие от безналичных денег, которые лежат на счетах в коммерческих банках.

Сейчас обсуждается три модели участия банков в выпуске и обороте цифровых рублей. Как отметила Скоробогатова, при обсуждении цифрового рубля 71 из 73 банков поддержали модель, в которой банки выступают посредниками между ЦБ и клиентами: открывают кошельки, проводят расчеты, предоставляют мобильные приложения, проводят проверку физлиц и юрлиц в соответствии с процедурами противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

«В результате обсуждений [цифрового рубля] мы получили мнение одного-единственного участника рынка о необходимости токенизации безналичных средств. Важно сказать, что для нас это не цифровой рубль, это разные сущности. Цифровой рубль — это обязательства ЦБ и платформа ЦБ, токенизация безнала — это непосредственно перевод существующих безналичных средств, которые являются обязательствами кредитных организаций, в токенизированную форму. Мы эту дискуссию сейчас ведем, мы ее обязательно продолжим с участниками рынка. [...] Это другая тема, но в этой другой теме мы тоже считаем возможным двигаться и обсуждать с участниками рынка, нужно [это] или не нужно и, если нужно, то как», — сказала Скоробогатова.

Она добавила, что при обсуждении нужно понять, какие выгоды, плюсы и минусы получит рынок от токенизированных безналичных платежей, потому что «там пока больше вопросов, чем ответов: с точки зрения инвестиций, с точки зрения взаимодействия, с точки зрения равных условий для участников и так далее».

Что предлагал Сбербанк

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Сбербанк, оценивая концепцию цифрового рубля, выдвинул свои дополнения к ней. Как следовало из презентации банка, каждому токенизированному безналичному рублю следует присвоить уникальный номер, позволяющий его отследить, и «атрибуты» (например, указывающие, на что их можно потратить). Такие цифровые рубли можно программировать, например проводить платежи по условиям смарт-контрактов (формат сделок, позволяющий, в частности, контролировать использование средств).

«Мы предлагаем дать возможность токенизации всех безналичных рублей по единым правилам, установленным ЦБ», — говорилось в презентации.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Как объяснял заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, проведение платежей по правилам смарт-контрактов может помочь решить проблему нецелевого расходования средств. Компании смогут перечислять деньги подрядчикам только на конкретные цели (закупку материалов, выплату заработной платы), или родители смогут устанавливать правила для средств, выдаваемых подросткам, чтобы их можно было потратить только на обед, а не «отовариться в табачном киоске», приводил примеры Попов.

Автор
Евгения Чернышова
Банк России Сбербанк цифровой рубль
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