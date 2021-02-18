ЦБ изучит токенизацию безналичных рублей

ЦБ готов обсудить инициативу Сбербанка о превращении безналичных рублей в токенизированные. Сбербанк предложил сделать это вместо внедрения цифрового рубля для лучшего контроля за операциями. ЦБ от цифрового рубля не отказывается

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Банк России допустил возможность превращения безналичных рублей в токенизированную форму. Об этом рассказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России.

С таким предложением при обсуждении цифрового рубля в ноябре 2020 года рубля выступил Сбербанк. Это может дать ЦБ больше возможностей для контроля операций, считают в «Сбере».

Осенью 2020 года ЦБ выпустил доклад для обсуждений возможности внедрения в России цифрового рубля, который должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными. Эмитентом цифровых рублей будет сам ЦБ. Они могут выпускаться в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках в Банке России, в отличие от безналичных денег, которые лежат на счетах в коммерческих банках. Сейчас обсуждается три модели участия банков в выпуске и обороте цифровых рублей. Как отметила Скоробогатова, при обсуждении цифрового рубля 71 из 73 банков поддержали модель, в которой банки выступают посредниками между ЦБ и клиентами: открывают кошельки, проводят расчеты, предоставляют мобильные приложения, проводят проверку физлиц и юрлиц в соответствии с процедурами противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

«В результате обсуждений [цифрового рубля] мы получили мнение одного-единственного участника рынка о необходимости токенизации безналичных средств. Важно сказать, что для нас это не цифровой рубль, это разные сущности. Цифровой рубль — это обязательства ЦБ и платформа ЦБ, токенизация безнала — это непосредственно перевод существующих безналичных средств, которые являются обязательствами кредитных организаций, в токенизированную форму. Мы эту дискуссию сейчас ведем, мы ее обязательно продолжим с участниками рынка. [...] Это другая тема, но в этой другой теме мы тоже считаем возможным двигаться и обсуждать с участниками рынка, нужно [это] или не нужно и, если нужно, то как», — сказала Скоробогатова.