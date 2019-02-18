ВЭБ отказался от размещения панда-бондов

Размещение облигаций на китайском рынке в сложившихся условиях — это дорого, проходят только «штучные сделки». Поэтому на ближайшую перспективу ВЭБ.РФ от такого выпуска отказался, рассказал РБК первый зампред госкорпорации

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Госкорпорация ВЭБ.РФ не будет размещать облигации на китайском внутреннем рынке (так называемые панда-бонды) в ближайшей перспективе, рассказал РБК первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

В сравнении с другими инструментами размещение в Китае оказывается дорогим, сейчас совершаются только «штучные сделки», пояснил он. «Если у тебя нет конкретного направления, куда ты можешь направить деньги, тогда выпуск, который достаточно дорого стоит с точки зрения организации, не стоит делать. Я думаю, такая же логика сейчас и у китайских банков. Зачем идти привлекаться дорого?» — сказал Цехомский. ​

ВЭБ в прошлом году изучал возможность размещения панда-бондов в Шанхае.

«Нам, конечно, очень хотелось, чтобы кооперация с Китаем была более плотной. Нам было бы интересно, чтобы, например, китайские банки размещали свои инструменты в России и привлекали рубль, а мы, например, размещали на рынках капитала Китая и привлекли юань. Это касается не только ВЭБа и не только ГБРК [Государственного банка развития Китая], но нам было бы интересно, чтобы это была системная работа, в том числе на уровне нацбанков. Тогда, в принципе, мы увидим поток денег и поток хеджирования между этими валютами», — сказал Цехомский.