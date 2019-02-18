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Финансы ,  
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ВЭБ отказался от размещения панда-бондов
Размещение облигаций на китайском рынке в сложившихся условиях — это дорого, проходят только «штучные сделки». Поэтому на ближайшую перспективу ВЭБ.РФ от такого выпуска отказался, рассказал РБК первый зампред госкорпорации
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госкорпорация ВЭБ.РФ не будет размещать облигации на китайском внутреннем рынке (так называемые панда-бонды) в ближайшей перспективе, рассказал РБК первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

В сравнении с другими инструментами размещение в Китае оказывается дорогим, сейчас совершаются только «штучные сделки», пояснил он. «Если у тебя нет конкретного направления, куда ты можешь направить деньги, тогда выпуск, который достаточно дорого стоит с точки зрения организации, не стоит делать. Я думаю, такая же логика сейчас и у китайских банков. Зачем идти привлекаться дорого?» — сказал Цехомский. ​

ВЭБ в прошлом году изучал возможность размещения панда-бондов в Шанхае.

Финансы
Димсам-размещение: зачем «РусГидро» занимает в офшорных юанях

«Нам, конечно, очень хотелось, чтобы кооперация с Китаем была более плотной. Нам было бы интересно, чтобы, например, китайские банки размещали свои инструменты в России и привлекали рубль, а мы, например, размещали на рынках капитала Китая и привлекли юань. Это касается не только ВЭБа и не только ГБРК [Государственного банка развития Китая], но нам было бы интересно, чтобы это была системная работа, в том числе на уровне нацбанков. Тогда, в принципе, мы увидим поток денег и поток хеджирования между этими валютами», — сказал Цехомский.

Традиционный рынок еврооблигаций проще для эмитента, китайский рынок и работа с юанем сложнее, отметил Цехомский. «Если у тебя экспорт в Китай, то тогда это идеально. Таким образом ты можешь замкнуть валютный риск, получая выручку в юанях, и долги привлекаешь в той же валюте. Если у тебя этого нет, то это новый риск, который тебе надо взять, если ты не понимаешь, что будет с этой валютой», — пояснил первый зампред ВЭБа.

UC Rusal — единственная российская компания, размещавшаяся на внутреннем китайском рынке. В марте 2017 года компания разместила на Шанхайской фондовой бирже пакет облигаций на 1 млрд юаней (порядка $144 млн). На тот момент в UC Rusal посчитали, что ситуация на китайском рынке была привлекательной, а пилотное размещение могло «поспособствовать укреплению присутствия UC Rusal на внутреннем рынке Китая».

Другой вариант размещения в юанях для иностранных компаний — это выпуск «димсам-облигаций» — еврооблигаций, номинированных в офшорных китайских юанях (находятся в ​обращении за пределами материковой части Китая). Энергетическая компания «РусГидро» организовала такой выпуск в ноябре 2018 года. Объем размещения трехлетних евробондов составил 1,5 млрд юаней (14,4 млрд руб.), ставка — 6,125%.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ВЭБ, Облигации
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