«РусГидро» провела первое за 4 года российское размещение «димсам-бондов»

«РусГидро» стала первым с 2014 года российским эмитентом, разместившим бонды в офшорных юанях. Компания заняла 1,5 млрд юаней под 6,125%. В России можно было занять дешевле, но «Русгидро» переплачивает за выход на азиатский рынок

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская энергетическая компания «РусГидро» стала первым за последние четыре года корпоративным заемщиком, разместившим выпуск «димсам-облигаций» — еврооблигаций, номинированных в офшорных китайских юанях (находятся в ​обращении за пределами материковой части Китая). Как говорится в сообщении компании, объем размещения трехлетних евробондов составил 1,5 млрд юаней (14,4 млрд руб.), ставка доходности — 6,125%.

Азиатские инвесторы выкупили более чем 82% выпуска, российские инвесторы — 17% бумаг. Совокупный спрос на бонды составил 2,5 млрд юаней. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал». На фонды пришлось 69% выпуска, банки выкупили 31%, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

Обязательства «РусГидро» по новому займу в юанях будут зафиксированы в рублях через валютный своп на условиях, сопоставимых с текущими рыночными ставками рублевых заимствований, что позволит компании исключить валютный риск, отмечается в сообщении.

Высокий интерес к сделке показали инвесторы из Азиатско-Тихоокеанского региона, приводятся в сообщении слова председателя правления «РусГидро» Николая Шульгинова. «Для компании же привлечение 1,5 млрд юаней через еврооблигационный заем — это новый и очень перспективный источник финансирования, что очень важно как в текущих геополитических условиях, так и с учетом стратегических планов группы «РусГидро» по развитию энергетики Дальнего Востока России», — отметил он.

Выпуск «РусГидро» трехлетних «димсам-облигаций» стал крупнейшей публичной сделкой заимствования в китайских юанях как среди российских эмитентов, так и среди иностранных, сказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Среди российских эмитентов последний раз в январе 2014 года «димсам-облигации» размещал Газпромбанк (к настоящему времени погашены), напомнил он.

В условиях текущей волатильности на финансовых рынках и возросших геополитических рисков разместить рекордный выпуск бумаг в китайских юанях — беспрецедентная во всех отношениях сделка, считает Шулаков. Текущее размещение в юанях и предыдущее размещение евробондов «РусГидро» за рубежом в рублях (в феврале 2018 года) можно расценивать как шаг к выполнению политической задачи по созданию финансовых инструментов, способствующим развитию расчетов и инвестирования в национальных валютах, говорит он.

Что касается объема выпуска, то, по словам Шулакова, это небольшой размер для российского рынка размещений, и он учитывает в первую очередь географию проектов самой «РусГидро», которая плотно работает на Дальнем Востоке. Выпуск вновь создал бенчмарк для корпоративных российских эмитентов по выходу на юаневый рынок, резюмировал старший вице-президент Газпромбанка.

Дорогой вход на рынок

«РусГидро» переплатило за свои «димсам-бонды», отмечает гендиректор УК «Спутник» Александр Лосев. Доходность в 6,125% в юанях соответствует доходности в рублях 10,40%, если считать через свопы, подсчитал он. «РусГидро» могла бы занять в рублях под 8,5-9% (при займе в юанях это соответствует доходности примерно в 5%).

Размещение в офшорных китайских юанях для «РусГидро», в первую очередь, имиджевая история, отмечает старший аналитик БКС Серей Суверов. Они хотят «застолбить» дорогу и получать более масштабное финансирование на те проекты, которые реализуют на Дальнем Востоке, говорит он. «Для компании, очевидно, было не столь важно, что их первое размещение было таким дорогим. В приоритете был принципиальный выход на китайский рынок, который уже откроет дорогу другим размещениям по более низким ставкам», — подчеркивает эксперт. Вероятно, компания задаст ориентир для других корпоративных заемщиков — все-таки рынок Китая более емкий и масштабный, чем рублевый, заключает Суверов.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «РусГидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт. Крупнейшими акционерами «РусГидро» являются Российская Федерация (60,6%) и банк ВТБ (13,3%).