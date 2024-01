Nikkei узнал о давлении США на банки Гонконга из-за санкций против России

Чиновница Минфина США провела встречи с представителями 12 китайских и зарубежных банков, работающих в Гонконге, по поводу соблюдения антироссийских санкций. Москва считает их незаконными

Фото: Budrul Chukrut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американские чиновники в Гонконге провели встречи с представителями китайских и зарубежных банков по поводу соблюдения санкций против России, сообщает японская газета Nikkei со ссылкой на источники.

По его данным, директор департамента по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США Андреа Гаки председательствовала на двух встречах, где присутствовали представители китайских Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, гонконгского CMB Wing Lung Bank, швейцарского UBS, американских Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, немецкого Deutsche Bank и британского Barclays, а также гонконгского отделения Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег.

«Чиновники США хотят снизить риски, а финансовые учреждения — делать больше, чем они делают в настоящее время, например, проверять транзакции и сдерживать товары, которые направляются в Россию», — сказал один из участников встреч, пишет Nikkei.

Беспокойство банков вызвал риск вторичных санкций в случае, если они будут замешаны в обходе антироссийских санкций, который может выразиться в содействии транзакциям подсанкционных лиц или торговле товарами, подпадающими под меры экспортного контроля, указывает журнал. Согласно его расследованию, Гонконг стал крупным центром экспорта чипов в Россию с высокой добавленной стоимостью.

США не раз заявляли, что отслеживают соблюдение антироссийских санкций и угрожали мерами против тех лиц и компаний, которые позволяют Москве обходить ограничения. Так, в декабре 2022-го в Госдепе заявили, что готовы наказывать компании Турции за несоблюдение американского режима санкций, в том числе путем введения вторичных санкций.

В августе прошлого года The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что американские власти стараются добиться от Турции соблюдения ограничений, но вместе с тем «избежать сценария, при котором турецкая сторона будет подвергнута санкциям».

Россия называла санкции незаконными. ЦБ в числе «болезненных» финансовых санкций перечислял проблемы с проведением международных платежей и блокировку активов частных лиц.