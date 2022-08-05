Долги россиян перед МФО сократились впервые с коронавирусного кризиса

Во втором квартале портфель займов МФО россиянам сжался впервые за два года, в прошлый раз спрос на микрокредиты падал лишь в начале пандемии. Люди не торопятся брать в долг на фоне кризиса, а компании — выдавать кредиты

Фото: Михаил Жбанков / ТАСС

Во втором квартале 2022 года российские микрофинансовые организации (МФО) столкнулись с сокращением портфеля займов, выданных физлицам: за апрель—июнь объем задолженности снизился на 2,2%, до 247,3 млрд руб., следует из данных крупнейшего объединения на рынке — СРО «МиР» (есть у РБК). До этого просадка в сегменте микрозаймов наблюдалась на пике пандемии коронавируса, но во втором квартале 2020 года портфель МФО уменьшился значительнее — на 7,5%, до 140,1 млрд руб.

По итогам второго квартала 2022 года клиентская база МФО составила 16,4 млн человек. С начала года число граждан, имеющих активные микрозаймы, выросло на 15,7%, или на 2,2 млн клиентов.

Речь идет как о кредитах до зарплаты, так и о более долгосрочных. Ставки по микрокредитам традиционно выше, чем по ссудам в банках: они ограничены 1% в день (365% в год), с конца 2021 года обсуждалось снижение порога до 0,8%, 4 марта законопроект был принят в первом чтении, но до конца весенней сессии больше не рассматривался.

Почему сжимается рынок микрозаймов

Уменьшение портфеля займов населению — естественное следствие падения выдач из-за высокой неопределенности, говорит коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов: портфель МФО в основном состоит из займов до зарплаты, а они перестали быстро оборачиваться. Он также указывает на проблемы конкретного сегмента — займов на покупку товаров: «Возникли проблемы с логистическими цепочками, валютным курсом, что повлияло на POS-кредиты, а это почти 20% портфеля микрозаймов».

Выдачи упали из-за ужесточения требований к заемщикам, поясняет гендиректор Moneyman Сергей Весовщук. По его словам, в начале кризиса МФО в целом снизили одобряемые суммы и сроки займов, а во втором квартале риск-политику не ослабили. «Частичное восстановление происходило за счет увеличения одобренных лимитов преимущественно качественным повторным клиентам», — добавляет Весовщук.

В кризисные периоды выдачи микрозаймов могут поддерживаться за счет притока заемщиков, которые столкнулись с отказами в банках. Но сейчас этот фактор почти не имел эффекта, говорит гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров: «Сегмент качественных банковских отказников, на который рассчитывали игроки микрофинансового рынка, не так велик, тем более, по некоторым данным, банки все же ослабили скоринг по отношению к своим клиентам в сегменте кредитных карт».

Как выдают микрокредиты россиянам Выдачи новых займов в России начали падать еще в конце февраля, почти сразу после начала военной операции на Украине, писал РБК. По данным СРО «МиР», в первом квартале объем предоставленных населению ссуд сократился на 6,8%, до 140,6 млрд руб., а количество — на 2,4%, до 10,9 млн займов. В апреле—июне спад на рынке усилился: МФО одобрили россиянам чуть меньше 10 млн новых займов на 119,2 млн руб., что ниже результатов первого квартала. Оживления на рынке пока нет из-за сохраняющейся неопределенности в экономике, констатирует директор СРО «МиР» Елена Стратьева: «Уровень одобрений в микрофинансовом секторе по понятным причинам остается низким, так же как в пандемию, когда уровень одобрения сократился на 10–20 п.п. в зависимости от компании. Говорить о восстановлении позиций пока преждевременно».

Сжатие портфеля МФО собеседники РБК связывают не только с падением выдач. Одна из причин — активизация сделок цессии, то есть продажи проблемной задолженности коллекторам, допускает Макаров.

«В первом полугодии кредиторы традиционно анализируют портфели после высокого сезона и осуществляют продажу долгов. Но если в этом году в первом квартале цессии и в некоторых случаях процесс взыскания были проблематичны, то во втором квартале игроки активно наверстывали упущенное», — объясняет он.

Еще один фактор — сокращение источников фондирования, за счет которого МФО способна выдавать займы, отмечает главный аналитик инвестиционной компании «Иволга Капитал» Марк Савиченко. «Банковские линии стали значительно дороже во втором квартале. Кроме того, некоторые российские МФО активно занимали на европейских площадках, и после 24 февраля доступ к этому источнику фондирования был закрыт».

Ждать ли нового ускорения микрокредитования

После пандемийного кризиса рынок МФО быстро восстановился и в 2021 году показывал рекордный рост от квартала к кварталу. Бум микрокредитования вызывал беспокойство Банка России: ЦБ допускал ужесточение требований по выдаче займов наиболее закредитованным заемщикам, введение прямых количественных ограничений, а также согласился на предложение депутатов Госдумы еще сильнее ограничить предельную ставку по займам.

Опрошенные РБК эксперты по-разному оценивают перспективы восстановления рынка МФО сейчас.

Вторая половина года традиционно лучше первой по выдачам, напоминает гендиректор ГК Eqvanta Андрей Клейменов. «Два месяца с наилучшими выдачами — это август (конец летнего сезона, подготовка к школе) и декабрь (Новый год, подарки). Поэтому мы рассчитываем на рекорды до конца года», — надеется он.

Восстановление рынка будет достаточно мощным, соглашается Аббясов из «МигКредита»: «Темпы будут сопоставимы с теми, которые были продемонстрированы в период отмены ограничений из-за пандемии в 2020 году. И, возможно, это консервативная оценка». С середины 2020 года темпы роста портфеля МФО составляли 5–10% за квартал, следует из данных СРО «МиР».

Такого всплеска выдач, как после пандемийного кризиса, не будет, возражает Весовщук из Moneyman. «Негативное влияние санкций на российскую экономику еще не исчерпано. Напротив, именно в третьем квартале можно ожидать его усиления», — предупреждает он.

Перспективы рынка микрокредитования в целом будут зависеть от внешних факторов, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Во-первых, это подстройка российской экономики к шокам 2022 года. «Если в дальнейшем не произойдет существенного снижения реальных располагаемых доходов населения, роста инфляции и безработицы, то микрофинансовый рынок сохранит гораздо более высокую динамику, чем банковская розница», — допускает Уклеин. Второй фактор — изменение регулирования: снижение пороговой ставки до 0,8% и предельной суммы начисления процентов создаст риск для бизнес-моделей МФО, а их перенос, наоборот, приведет к рекордам.