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Новый оборонный банк: как гособоронзаказ защитят от финансовых санкций
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Новый оборонный банк: как гособоронзаказ защитят от финансовых санкций
Финансы, 18 янв, 21:55
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Новый оборонный банк: как гособоронзаказ защитят от финансовых санкций
Правительство приняло решение о создании опорного банка для гособоронзаказа и крупных госконтрактов в сфере ОПК. Он нужен для защиты от санкций оборонного комплекса и крупнейших российских банков
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

1. Как будет создан банк ОПК?

О создании опорного банка для работы со средствами гособоронзаказа и крупных госконтрактов, включая банковское сопровождение, проведение расчетов с оборонными предприятиями, а также их кредитование, ​Минфин сообщил в четверг, 18 января. Новый специализированный банк будет создаваться на базе одного из действующих банков.

Впрочем, дальше Минфин дает лишь косвенные характеристики будущего опорного банка ВПК. По размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик банк будет «оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных госконтрактов», говорится в сообщении министерства. На дополнительные вопросы пресс-служба Минфина не ответила. В ЦБ также не ответили на запрос РБК.

По расчетам опрошенных РБК экспертов, опорным банком ВПК может стать банк из топ-30 по размеру активов и капитала. «Это должен быть банк из топ-30 по капиталу, чтобы с точки зрения нормативов достаточности и концентрации рисков без их нарушения быть способным обслуживать как общие достаточно большие объемы по оборонке, так и отдельные крупные выдачи», — предполагает старший директор АКРА Кирилл Лукашук. С ним соглашается и начальник отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков.

«Опорный банк будет обслуживать не только гособоронзаказ, но и все предприятия ВПК, а это огромный сектор», — отмечает исполнительный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев. В октябре правительство предложило увеличить расходы на оборону на 179,6 млрд руб., до 3,05 трлн руб.

СМИ называли разных кандидатов на роль оборонного банка. Например, «Коммерсантъ» писал о нескольких рассматриваемых вариантах: принадлежащей «Ростеху» Российской финансовой корпорации (РФК), Связь-банке, Новикомбанке, Промсвязьбанке. В четверг, 18 января, газета сообщила, что с большой долей вероятности новый оборонный банк будет создан на базе Промсвязьбанка.

В декабре 2017 года Reuters сообщал, что банк для нужд оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет создан на базе принадлежащего Внешэкономбанку (ВЭБ) «Глобэкса», который передадут Росимуществу. Источники РБК подтверждали, что такой вариант рассматривался. Кроме того, по данным РБК, обсуждался и вариант перехода на прямое финансирование оборонки из Федерального казначейства. Одним из рассматриваемых вариантов была и структура, связанная с банком «Россия».

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РБК опросил восемь потенциальных кандидатов на роль опорного банка ВПК, в том числе работавшие, согласно последним публиковавшимся данным, с оборонзаказом банки. В ВЭБе, владеющем «Глобэксом» и Связь-банком, заявили, что не комментируют ситуацию. В Связь-банке также отказались от комментариев. В «Глобэксе» заявили, что «не могут предоставить комментарий в связи с отсутствием у банка информации об этом и официальных документов».

«Вероятно, это должен быть банк не с очень большим количеством корпоративных и розничных клиентов, потому что в любом случае, хотя банк и продолжит заниматься традиционной банковской деятельностью, скорее всего, ему ограничат круг контрагентов и банковских продуктов», — говорит гендиректор УК «Спутник» Александр Лосев. Он объясняет это тем, что новый банк сразу подпадет под антироссийские санкции.

2. Зачем надо создавать такой банк?

Главная причина перевода обслуживания оборонки в отдельный банк — новые антироссийские санкции США. Запрет на «существенные транзакции» с российскими военными и спецслужбами вступит в силу 29 января. Перечень предприятий, операции с которыми под запретом, определяет Госдепартамент США. Этот список был опубликован 27 октября, в нем 39 российских предприятий, концернов, организаций и ведомств. Кроме того, Минфин США в конце января представит отдельный доклад о потенциальном расширении санкций. Основной риск для российского банка, работающего с оборонкой, в этом случае — быть включенным в санкционный список с присвоением статуса SDN (включенных в список Specially Designated Nationals). Это фактически приведет к невозможности проводить расчеты в долларах, блокировке счетов в иностранных банках.

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Создание такого опорного банка связано с мерами по снижению рисков всей системы из-за расширения антироссийских санкций в отношении банков, работающих с оборонзаказом, говорит Лосев. «Банк создается в преддверии доклада Минфина США, чтобы не допустить паралича оборонки и обслуживания крупных госконтрактов», — добавляет источник РБК в финансово-экономическом блоке правительства.

Специализированный оборонный банк, по мнению партнера правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Магомеда Газдиева, легко может подпасть под санкции, поскольку нормы права, положенные в основу санкций, не меняются. Единственное, что может его спасти в этой ситуации, — отсутствие взаимодействия с внешними клиентами, считает юрист.

Впрочем, партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев полагает, что включение такого банка в санкционный список заложено уже ​​на этапе его создания. «Если деятельность такого банка будет осуществляться исключительно на территории России, а все операции он будет проводить только в рублях, то никаких последствий, кроме включения в санкционный список, не будет, так как банк не будет производить расчеты с иностранными контрагентами и не будет расчетным банком в принципе», — говорит Дораев.

3. Что будет с уже выданными кредитами?

Сейчас гособоронзаказ обслуживается через уполномоченные банки, перечень которых утверждает ЦБ. По состоянию на 1 октября в него входили Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, АБ «Россия» и банк «Санкт-Петербург». В ноябре в законодательство были внесены изменения, предполагающие прекращение публикации ЦБ списка уполномоченных банков, в декабре список пропал с сайта ЦБ.

«После создания оборонного банка компании оборонной отрасли уйдут из госбанков, которые их сейчас кредитуют, но положение банков от этого заметно не ухудшится, в то время как их клиенты на фоне растущего числа санкций несут в себе определенные риски», — говорит заместитель генерального директора компании «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин.

Кирилл Лукашук считает, что портфели оборонзаказа либо будут амортизироваться на балансах первичных кредиторов (то есть погашаться не сразу, а по окончании срока кредита), либо будут выкуплены создаваемым игроком. «Новые кредиты будут сразу кредитоваться опорным банком, а уже выданные — в тех банках, которые до этого работали с оборонзаказом, постепенно погашаться в рабочем режиме», — полагает и Павел Самиев.

Авторы: Елена Пашутинская, Анастасия Криворотова, Екатерина Литова.
Теги: Минобороны , Минфин , Дональд Трамп , оборонный заказ , Санкции
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