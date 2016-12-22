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В Монако задержали объявленного в розыск российского банкира
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В Монако задержали объявленного в розыск российского банкира
Финансы, 18 янв, 15:25
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В Монако задержали объявленного в розыск российского банкира
По данным МВД, экс-председатель правления одного из банков подозревается в хищении не менее 500 млн руб. Сейчас решается вопрос об его экстрадиции из Монако в Россию
Фото: Lionel Cironneau / AP

Правоохранительные органы Монако задержали объявленного в международный розыск российского банкира, сообщает Главное управления МВД России по Москве. В ведомстве пояснили, что бывший глава правления и акционер одного из российских банков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

«В настоящее время местонахождение фигуранта установлено, он задержан правоохранительными органами Монако, решается вопрос об его экстрадиции на территорию России», — говорится в сообщении ГУ МВД.

По данным ведомства, задержанный в княжестве банкир причастен к организации схемы хищения не менее 500 млн руб., а также нескольким аналогичным деяниям.

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«Кроме того, злоумышленники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности», — говорится в сообщении ГУ МВД.

В апреле 2016 года в Монако был задержан объявленный правоохранительными органами России в международный розыск бывший совладелец ​Внешпромбанка Георгий Беджамов. По версии Генпрокуратуры, он был одним из создателей организованной группы, члены которой путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов и списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также путем выдачи кредитов зарегистрированным на подставных лиц фирмам похитили более 114 млрд руб.

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Вскоре после задержания Беджамов был выпущен из тюрьмы под залог, а позднее стало известно, что власти Монако отказали России в его выдаче.

Адвокат Беджамова Сергей Бельчич заявил РБК, что задержанный на этот раз в Монако банкир не его клиент. «Он не задержан», — заявил адвокат РБК.

По словам Бельчича, Беджамов покинул Монако после того, как власти княжества отказали России в его экстрадиции, уточнил Бельчич: «Он уехал на лечение в другое место».

В июле 2016 года официальный представитель МВД России Ирина Волк объявила о предъявлении обвинений в хищении 500 млн руб. бывшим заместителю председателя правления и руководителю управления развития ипотечного кредитования одного из столичных банков. В конце декабря 2017 года столичное управление МВД сообщило, что в рамках того же дела обвинение в мошенничестве предъявлено бывшему руководителю департамента кредитных операций и внештатному сотруднику банка.

Однако сам глава банка скрылся и был объявлен в международный розыск, позднее в отношении него заочно принято решение о взятии под стражу.

В сентябре 2016 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина попросила у президента России Владимира Путина помощи с решением проблемы банкиров, бежавших за границу после краха своих банков.

«Неотвратимость наказания — это, конечно, ключевая вещь для того, чтобы это не повторялось у других банкиров, и в том числе немало, к сожалению, случаев, когда банкиры уезжают за границу, куда выведены активы, и эти активы нужно возвращать — не только наказывать их, но и возвращать эти активы. Это, конечно, сложная работа», — сказала Набиуллина, предложив законодательно прописать возможность ограничения выезда банкиров за границу.

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Путин отметил, что с ограничениями надо быть осторожнее, но идею в целом одобрил, сказав, что даст соответствующее поручение правительству и правоохранительным органам.

В конце сентября 2017 года ЦБ закончил разработку законопроекта об ограничении права на выезд для собственников, бенефициаров и топ-менеджеров попавших в трудное положение банков. Позднее уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил в своем письме к Путину, что несколько положений законопроекта о запрете выезда за пределы России финансистам по заявлению ЦБ не соответствуют нормам Конституции и Уголовно-процессуального кодекса РФ.

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Авторы: Евгений Калюков, Маргарита Алехина.
Теги: Монако , Банки
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