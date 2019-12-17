Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии международного сырьевого трейдера

Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии «дочку», которая займется международным товарным финансированием и операциями с физическими товарами, следует из сообщения банка. Компания Sber Trading Swiss AG (STS) зарегистрирована в кантоне Цуг. Открыть офис и провести первые сделки Сбербанк планирует в первом полугодии 2020 года.

«Новый международный трейдер STS будет специализироваться на осуществлении предоплаты и постоплаты, а также на монетизации товарных запасов и физических сделках с сырьевыми товарами», — заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. По его словам, создание компании в европейской юрисдикции поможет банку выйти на новые рынки, расширить и диверсифицировать товарные операции.

Согласно данным Швейцарского торгового реестра, компания Sber Trading Swiss с уставным капиталом 30 млн швейцарских франков ($30,5 млн) займется международной торговлей товарами, в том числе нефтью, металлами, сельскохозяйственной продукцией, их хранением, перевозкой и сбытом. Председателем совета директоров указан Александр Зозуля. Сейчас Зозуля является начальником отдела торговых операций на валютном рынке Сбербанка.

В 2013 году Сбербанк запустил бизнес по финансированию экспорта сырья, ориентированный на сделки с российскими экспортерами, на базе своей швейцарской «дочки» Sberbank (Switzerland) AG. Согласно годовым отчетам Сбербанка, в 2016 году Sberbank (Switzerland) AG выделила более $2 млрд на сделки в области товарного торгового финансирования, а по итогам 2018 года совокупный объем сделок в области торгового финансирования и документарного бизнеса Сбербанка (не только швейцарской «дочки», но и белорусской, европейской, казахстанской, а также самого ПАО Сбербанк) составил $31,3 млрд, увеличившись на 22% по сравнению с 2017 годом.

РБК направил запрос в Сбербанк.