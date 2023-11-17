ВТБ зафиксировал новую схему обмана с «курсами для финансовых аналитиков»

Мошенники начали находить жертв среди людей, ищущих работу, и предлагать им пройти курсы по торговле на финансовых рынках. Войдя в доверие, они уговаривают жертву вложить свои деньги на счет для «получения дохода»

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Мошенники начали обманывать соискателей работы путем предложения им позиций финансовых аналитиков. О новой схеме злоумышленников рассказал РБК начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

«Жертву обучают торговле на финансовом и валютном рынках, затем обманом предлагают вложить в проект собственные и кредитные средства, но вывести «заработок» человек уже не сможет — все средства пропадают», — описал схему Ревякин.

Как выглядит схема

Мошенники находят резюме соискателей, обзванивают их и предлагают должность специалиста отдела аналитики.

В случае согласия просят своих жертв пройти бесплатное обучение в офисе компании-однодневки. Во время практических занятий кандидату показывают, как происходит торговля на финансовом и валютном рынках, как можно на этом быстро заработать. После его регистрируют на одной из платформ для торгов. В процессе обучения «кураторы» аккуратно выясняют материальное положение и наличие кредитов.

В последний день обучения куратор в лице мошенника предлагает жертве внести денежные средства на счет, чтобы самому получить доход. В случае отсутствия денег злоумышленники уговаривают человека оформить кредит в банке или даже получить деньги под залог имеющейся квартиры.

После этого жертву просят отдать деньги наличными одному из работников офиса или специальному курьеру для внесения их на несуществующий торговый счет или криптокошелек. В качестве доказательства жертве показывают пополнение несуществующего счета и получение дохода. На самом деле средства присваивают себе мошенники. История с «торгами» на финансовом и валютном рынках повторяется до тех пор, пока клиент не уходит в минус или не догадывается, что попал на уловку мошенников.

Зачем мошенники усложняют схемы обмана

По последним данным Банка России, во втором квартале 2023 года мошенники украли у банковских клиентов 3,6 трлн руб. Все эти деньги были похищены с банковских счетов путем совершения денежных переводов. При этом доля социальной инженерии в общем объеме украденных средств составила 46,5%.

«Злоумышленники активно работают над разработкой новых сценариев обмана. В этот раз они пользуются уязвимым положением при поиске работы, предлагая несуществующие вакансии и обманным путем загоняя россиян в кредиты. В общении злоумышленники максимально воздействуют на собеседника, проявляя излишнюю «заботу» и желание помочь заработать», — объяснил Ревякин.

Описанной схемы обмана ранее не фиксировалось, говорит эксперт по информационной безопасности компании «Код безопасности» Мария Фесенко: «Она не может быть массовой. Такой способ обмана требует большой подготовки и значительных ресурсов, поэтому гораздо выгоднее применять проверенные методы «звонков от службы безопасности» и тому подобное».

Любые длинные схемы нацелены на то, чтобы снизить бдительность потенциальной жертвы. Чем дольше злоумышленники откладывают момент с некими финансовыми манипуляциями (прислать данные карты, одноразовый код и т.д.), тем выше вероятность успешного обмана, рассуждает Фесенко. По ее мнению, в данном случае схема предполагает повышенный «куш», поскольку обычно финансовые и валютные рынки требуют вложения больших объемов денежных средств. «Многие люди уже знают об известных мошеннических схемах с фейковыми «службами безопасности», «следователями и специалистами из Центробанка» со «специальным безопасным счетом». А очная встреча добавляет солидности и повышает доверие к злоумышленникам. У жертвы складывается впечатление, что раз есть офис, значит, это легальный бизнес, а не как звонок из «call-центра» из мест лишения свободы. На этом и играют мошенники», — добавляет ведущий аналитик департамента Digital risk protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

В марте текущего года в Москве раскрыли группу мошенников, которые обзванивали потенциальных жертв и предлагали им бесплатные консультации по вопросам инвестирования. Будущих «вкладчиков» приглашали в офисы, арендованные в ряде башен в «Москва-Сити», а также в бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах в центре Москвы. Там с ними заключали договор на оказание безвозмездных услуг по сбору разного рода финансовой информации и предлагали инвестировать средства, например, в покупку акций, облигаций или в операции по купле-продаже валют на рынке Forex с доходностью не менее 12–18% в месяц. Полученные мошенниками деньги выводились за границу.