ВТБ зафиксировал новую схему обмана с «курсами для финансовых аналитиков»
Мошенники начали обманывать соискателей работы путем предложения им позиций финансовых аналитиков. О новой схеме злоумышленников рассказал РБК начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.
«Жертву обучают торговле на финансовом и валютном рынках, затем обманом предлагают вложить в проект собственные и кредитные средства, но вывести «заработок» человек уже не сможет — все средства пропадают», — описал схему Ревякин.
Как выглядит схема
- Мошенники находят резюме соискателей, обзванивают их и предлагают должность специалиста отдела аналитики.
- В случае согласия просят своих жертв пройти бесплатное обучение в офисе компании-однодневки. Во время практических занятий кандидату показывают, как происходит торговля на финансовом и валютном рынках, как можно на этом быстро заработать. После его регистрируют на одной из платформ для торгов. В процессе обучения «кураторы» аккуратно выясняют материальное положение и наличие кредитов.
- В последний день обучения куратор в лице мошенника предлагает жертве внести денежные средства на счет, чтобы самому получить доход. В случае отсутствия денег злоумышленники уговаривают человека оформить кредит в банке или даже получить деньги под залог имеющейся квартиры.
- После этого жертву просят отдать деньги наличными одному из работников офиса или специальному курьеру для внесения их на несуществующий торговый счет или криптокошелек. В качестве доказательства жертве показывают пополнение несуществующего счета и получение дохода. На самом деле средства присваивают себе мошенники. История с «торгами» на финансовом и валютном рынках повторяется до тех пор, пока клиент не уходит в минус или не догадывается, что попал на уловку мошенников.
Зачем мошенники усложняют схемы обмана
По последним данным Банка России, во втором квартале 2023 года мошенники украли у банковских клиентов 3,6 трлн руб. Все эти деньги были похищены с банковских счетов путем совершения денежных переводов. При этом доля социальной инженерии в общем объеме украденных средств составила 46,5%.
«Злоумышленники активно работают над разработкой новых сценариев обмана. В этот раз они пользуются уязвимым положением при поиске работы, предлагая несуществующие вакансии и обманным путем загоняя россиян в кредиты. В общении злоумышленники максимально воздействуют на собеседника, проявляя излишнюю «заботу» и желание помочь заработать», — объяснил Ревякин.
Описанной схемы обмана ранее не фиксировалось, говорит эксперт по информационной безопасности компании «Код безопасности» Мария Фесенко: «Она не может быть массовой. Такой способ обмана требует большой подготовки и значительных ресурсов, поэтому гораздо выгоднее применять проверенные методы «звонков от службы безопасности» и тому подобное».
Любые длинные схемы нацелены на то, чтобы снизить бдительность потенциальной жертвы. Чем дольше злоумышленники откладывают момент с некими финансовыми манипуляциями (прислать данные карты, одноразовый код и т.д.), тем выше вероятность успешного обмана, рассуждает Фесенко. По ее мнению, в данном случае схема предполагает повышенный «куш», поскольку обычно финансовые и валютные рынки требуют вложения больших объемов денежных средств. «Многие люди уже знают об известных мошеннических схемах с фейковыми «службами безопасности», «следователями и специалистами из Центробанка» со «специальным безопасным счетом». А очная встреча добавляет солидности и повышает доверие к злоумышленникам. У жертвы складывается впечатление, что раз есть офис, значит, это легальный бизнес, а не как звонок из «call-центра» из мест лишения свободы. На этом и играют мошенники», — добавляет ведущий аналитик департамента Digital risk protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.
В марте текущего года в Москве раскрыли группу мошенников, которые обзванивали потенциальных жертв и предлагали им бесплатные консультации по вопросам инвестирования. Будущих «вкладчиков» приглашали в офисы, арендованные в ряде башен в «Москва-Сити», а также в бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах в центре Москвы. Там с ними заключали договор на оказание безвозмездных услуг по сбору разного рода финансовой информации и предлагали инвестировать средства, например, в покупку акций, облигаций или в операции по купле-продаже валют на рынке Forex с доходностью не менее 12–18% в месяц. Полученные мошенниками деньги выводились за границу.
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