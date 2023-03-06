«Коммерсант» узнал о разоблачении в Москве группы лжеброкеров

Потенциальным вкладчикам предлагали инвестировать средства, например, в покупку акций, облигаций или операции с валютами на рынке Forex, после чего деньги выводились на Маршалловы Острова

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В Москве раскрыли группу мошенников, из-за деятельности которых своих денег лишились не менее 250 человек, пишет газета «Коммерсантъ». По уголовному делу проходят ООО «Международный Финансовый Центр» (МФЦ), ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ), ООО «Высшая Школа Управления Финансами» (ВШУФ) и ООО «Глобал Финанс». По данным следствия, компании, «не имея соответствующей лицензии, обещая быстрое извлечение прибыли от сотрудничества, создавали лишь видимость ведения брокерской деятельности, а получаемые от клиентов деньги похищались».

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено УВД по Юго-Западному округу ГУ МВД по столице 11 июля 2018 года по заявлениям нескольких потерпевших, у которых было похищено несколько десятков миллионов рублей. Однако дело расследовалось медленно, его вели в отношении неустановленного кнуга лиц, сообщает издание. Возобновить расследование смогли в прошлом году, после того как им занялся Следственный комитет России и объединил в одно производство сразу несколько дел. Следователи не исключают, что «Международный Финансовый Центр», «Академия Управления Финансами и Инвестициями», «Высшая Школа Управления Финансами» и «Глобал Финанс» связаны друг с другом. По словам потерпевших, количество обманутых инвесторов может исчисляться тысячами, а сумма похищенных у них денег может достигать нескольких миллиардов рублей, пишет газета.

Предполагаемые мошенники из указанных компаний подыскивали клиентов по одинаковой схеме, обзванивая граждан по купленным базам данных. Сначала потенциальным жертвам предлагали бесплатные консультации по вопросам инвестирования. Компании арендовали офисы в ряде башен в «Москва-Сити», а также в бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах в центре Москвы, куда и звали будущих вкладчиков. Там с ними заключали договор на оказание безвозмездных услуг по сбору разного рода финансовой информации и предлагали инвестировать средства, например, в покупку акций, облигаций или в операции по купле-продаже валют на рынке Forex, обещая прибыль не менее 12–18% в месяц.

Чаще же всего договор предлагалось заключить на консультационные услуги при открытии личного кабинета у того или иного брокера. Например, ВШУФ предлагала зарегистрированную на Маршалловых Островах фирму Bristol House Corporation, которая оказалась лжеброкером и не имеет лицензий на оказание финансовых услуг ни в одной стране мира. Счет и личный кабинет клиенту открывали прямо в офисе ВШУФ, после чего вносились деньги.

Впоследствии инвесторов убеждали в росте их дохода и предлагали сделать дополнительные вложения. Однако когда вкладчики пытались вывести деньги со своего счета, им отказывали под разными предлогами, например, сообщали, что средства попали под санкции. В конечном итоге им говорили, что акции, в которые были вложены деньги, внезапно рухнули.

ООО «Международный Финансовый Центр» (МФЦ) и «Глобал Финанс», по данным следствия, под видом консультаций и обучения финансовой грамотности предлагали дилера Global FX, который обещал выход на межбанковский рынок и операции с валютой (Forex), акциями и другими инструментами. «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ) принимала деньги у граждан прямо в офисе наличными, затем переводила их в доллары, а те — в криптовалюту. Ее потом под видом вложений отправляли брокеру Asset Capital Business, зарегистрированному на тех же Маршалловых Островах. Лицензий на оказание финансовых услуг у компаний также не было, указывает газета.

Бывший гендиректор ВШУФ Виталий Фидуров в декабре прошлого года был отправлен Хамовническим районным судом Москвы под домашний арест. До 2017 года он возглавлял ООО «Септик на дачу», отмечает газета. Под стражу заключены также несколько менеджеров ООО «Глобал Финанс» и гендиректор АУФИ Арсений Дадашев.