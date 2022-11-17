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ЦБ сообщил о дефиците долларов и евро у банков в начале октября

ЦБ: российские банки сталкивались с дефицитом в «токсичных валютах» в начале октября
В начале октября некоторые российские банки испытали недостаток валюты «недружественных» стран, сообщил ЦБ. Дефицит был временным: в последние дни месяца, по данным регулятора, ситуация стабилизировалась
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В начале октября на российском банковском рынке возник дефицит валютной ликвидности, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков ЦБ (.pdf). Как отмечает регулятор, это произошло из-за резкого сокращения остатков в «токсичных» валютах (долларах и евро) на корреспондентских счетах отдельных банков.

В обзоре упоминается, что спрос кредитных организаций на долларовую ликвидность привел к резкому изменению ситуации на рынке биржевых валютных свопов — эти инструменты банки обычно используют, чтобы хеджировать валютную позицию или размещать на внутреннем рынке избыток имеющейся валютной ликвидности. Как отмечает ЦБ, процентные ставки по таким свопам перешли в отрицательную зону, то есть участники, предлагающие рубли, получают при закрытии сделки меньше рублей, а значит, фактически платят за пользование иностранной валютой. Средневзвешенные ставки по свопам на пару EUR/RUB (евро/рубль) и USD/RUB (доллар/рубль) с конца сентября достигали уровня ниже 100%, а 10-12 октября уходили в диапазон минус 600 — минус 800%.

«В конце месяца по мере поступления валюты на рынок при отсутствии реализации санкционных рисков ситуация постепенно нормализовалась», — указал Банк России.

Дефицит валюты, с которым столкнулись банки, был, в частности, вызван оттоком средств юрлиц и населения с валютных депозитов и счетов. По оценкам ЦБ, в первой половине октября валютные обязательства кредитных организаций перед клиентами сократились на $9,4 млрд. Для сравнения: за весь сентябрь остатки на счетах и депозитах юрлиц, а также вклады населения в валюте упали на $12,2 млрд, а в марте, на пике кризиса, отток был на уровне $21,7 млрд.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Почти сразу статистика ЦБ показала значительный рост объема наличных денег в обращении: в период с 21 сентября и до 21 октября показатель увеличивался непрерывно и достиг 964,3 млрд руб. После перерыва из банковской системы в наличность ушло еще 83,5 млрд руб. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что в октябре спрос экономических агентов на наличные деньги стабилизировался — отток составил 100 млрд руб. против 500 млрд руб. в сентябре.

Среди факторов, которые ухудшили ситуацию с валютной ликвидностью в секторе, регулятор также называет невозможность банков «оперативно и синхронно» с оттоком депозитов снимать свои валютные активы — разрыв балансовых показателей увеличивал валютную позицию банков, и им приходилось ее хеджировать в том числе за счет покупки валютных свопов.

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«С другой стороны, на фоне опасений участников клиринга по поводу расширения санкций сократилось и предложение валюты на внутреннем рынке», — добавляет ЦБ.

В обзоре говорится, что ситуация уже стабилизировалась — в последние дни октября средневзвешенные процентные ставки по биржевым валютным свопам вернулись в положительную зону.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки ликвидность валютная ликвидность
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