Сбербанк обогнал JPMorgan и впервые возглавил рейтинг мировых эквайеров

В прошлом году Сбербанк занимал в рейтинге второе место, а теперь смог сместить с этой позиции JPMorgan. В число 150 крупнейших эквайеров вошли еще шесть российских банков

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк стал лидером мирового эквайринга по версии аналитического агентства Nilson Report, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы банка.

Количество транзакций за 2024 год превысило 52 млрд. Это позволило «Сберу» обойти американские JPMorgan Chase и Worldpay. На долю «Сбера» пришлось 9,5% транзакций 150 крупнейших мировых эквайеров.

На сайте Nilson Report в открытом доступе приведена диаграмма с восемью крупнейшими эквайерами, и первым в ней обозначен JPMorgan с 49,8 млрд транзакций. У Worldpay — 48 млрд.

По итогам 2023-го российский банк занимал второе место — у российского банка было на 1% меньше транзакций, чем у JPMorgan.

«Наше лидерство в мировом рейтинге результат многолетних инвестиций в собственные разработки и инфраструктуру. Наш полностью отечественный технологический стек — от процессинга и программного обеспечения терминалов до биометрии — уверенно держит рекордные транзакционные нагрузки и обеспечивает высочайший уровень безопасности», — подчеркнул президент Сбербанка Герман Греф.

В десятку лидеров другие российские банки не вошли. На 42-м месте — Альфа-банк (2,95 млрд транзакций), на 44-м — Т-банк (2,5 млрд), на 53-м — ВТБ (1,96 млрд), на 65-м — Газпромбанк (1,4 млрд), на 85-м — ПСБ (760 млн), на 93-м — «Русский стандарт» (568 млн).

В 2022 году доля на рынке мирового эквайринга, примерно аналогичная той, что сейчас занял один Сбербанк, в 10,2%, приходилась не на один, а на семь российских банков, согласно данным Nilson Report. Тогда в этот список входили Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Русский стандарт», Т-банк и Промсвязьбанк. Общее число обработанных ими транзакций за 2022 год составило 47,7 млрд.