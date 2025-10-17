 Перейти к основному контенту
Сбербанк обогнал JPMorgan и впервые возглавил рейтинг мировых эквайеров

В прошлом году Сбербанк занимал в рейтинге второе место, а теперь смог сместить с этой позиции JPMorgan. В число 150 крупнейших эквайеров вошли еще шесть российских банков
Сбербанк SBER ₽300,73 -0,72% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк стал лидером мирового эквайринга по версии аналитического агентства Nilson Report, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы банка.

Количество транзакций за 2024 год превысило 52 млрд. Это позволило «Сберу» обойти американские JPMorgan Chase и Worldpay. На долю «Сбера» пришлось 9,5% транзакций 150 крупнейших мировых эквайеров.

На сайте Nilson Report в открытом доступе приведена диаграмма с восемью крупнейшими эквайерами, и первым в ней обозначен JPMorgan с 49,8 млрд транзакций. У Worldpay — 48 млрд.

По итогам 2023-го российский банк занимал второе место — у российского банка было на 1% меньше транзакций, чем у JPMorgan.

«Наше лидерство в мировом рейтинге результат многолетних инвестиций в собственные разработки и инфраструктуру. Наш полностью отечественный технологический стек — от процессинга и программного обеспечения терминалов до биометрии — уверенно держит рекордные транзакционные нагрузки и обеспечивает высочайший уровень безопасности», — подчеркнул президент Сбербанка Герман Греф.

В десятку лидеров другие российские банки не вошли. На 42-м месте — Альфа-банк (2,95 млрд транзакций), на 44-м — Т-банк (2,5 млрд), на 53-м — ВТБ (1,96 млрд), на 65-м — Газпромбанк (1,4 млрд), на 85-м — ПСБ (760 млн), на 93-м — «Русский стандарт» (568 млн).

«Сбер» с 1 июля запустит эквайринг для бизнеса в новых регионах России
Финансы
Фото:РБК

В 2022 году доля на рынке мирового эквайринга, примерно аналогичная той, что сейчас занял один Сбербанк, в 10,2%, приходилась не на один, а на семь российских банков, согласно данным Nilson Report. Тогда в этот список входили Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Русский стандарт», Т-банк и Промсвязьбанк. Общее число обработанных ими транзакций за 2022 год составило 47,7 млрд.

Персоны
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сбербанк эквайринг JPMorgan Chase
Герман Греф фото
Герман Греф
бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
