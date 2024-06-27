«Сбер» с 1 июля запустит эквайринг для бизнеса в новых регионах России

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«Сбер» с 1 июля откроет услугу по приему карт к оплате в магазинах Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Бизнесмены в этих регионах смогут установить в своих торговых точках терминалы для оплаты покупок картами. «Сбер» также предоставит скидку на эквайринг для предпринимателей, недавно открывших бизнес в данных регионах.

«Для этого клиенту достаточно подключить эквайринг со счетом возмещения в «Сбере» и зарплатный проект», — говорится в сообщении.

Скидки будут действовать до 30 июня 2025 года.

В начале июня в ДНР и ЛНР заработали первые 10 банкоматов «Сбера». Устройства начали обслуживать клиентов в Донецке, Луганске и Макеевке. Обслуживание возможно по карте и биометрии, а также с помощью смартфона через «Сбербанк Онлайн» по QR-коду. К 1 июля общее число банкоматов «Сбера» в республиках достигнет 50.