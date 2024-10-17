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Финансы ,  
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В ЦБ назвали срок обсуждения возможной приватизации оператора карт «Мир»

ЦБ может вернуться к вопросу частичной приватизации НСПК через два-три года, рассказала первый зампред Ольга Скоробогатова. Главное, чтобы этой инфраструктурой не завладел отдельный игрок, подчеркнула она
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Обсуждение приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК) может возобновиться через 2-3 года, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на форуме «Финополис», передает корреспондент РБК.

«Акционировать хорошее предприятие всегда и все хотят. Я бы все-таки исходила из того, что мы, с одной стороны, видим НСПК именно как компанию, которая в первую очередь должна обеспечивать равноудаленные сервисы для всех и на уровне самого высокого качества и безопасности. С другой стороны, когда мы будем обсуждать вопрос акционирования, — а законом это предусмотрено, и я думаю, что действительно через 2-3 года мы вернемся к этой теме, — самое главное, чтобы там были разные игроки», — отметила она.

Оператор карт «Мир» запустит оплату через iPhone без Apple Pay
Финансы
Фото:Pierre Crom / Getty Images

Не должно получиться так, чтобы «какая-то отдельная группа или отдельный игрок завладел национальной инфраструктурой, и мы на самом деле фактически убили все те достижения, которые инфраструктура обеспечила за последние годы», подчеркнула Скоробогатова. ЦБ готов к тому, чтобы в число акционеров НСПК вошли «несколько сильных игроков из разных областей», резюмировала она.

НСПК — оператор карт «Мир», через ее инфраструктуру также проходят платежи по Visa и Mastercard, в том числе после их ухода из России. Кроме того, НСПК выступает оператором Системы быстрых платежей. В законе прописана возможность приватизации НСПК, она обсуждается с 2021 года, но пока ЦБ воздерживался от такого шага.

«В перспективе возможно привлечение частного капитала в НСПК. Но, что важно, с точки зрения НСПК? Это структура, которая обеспечивает развитие национальной финансовой инфраструктуры, равноудаленно от всех. Поэтому, даже если будет привлекаться частный капитал, очень важно, чтобы эта структура не оказалась монополизирована в частных руках», — сказала на «Финополисе» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
НСПК Карты «Мир» Центробанк Ольга Скоробогатова
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