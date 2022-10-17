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Reuters узнал о продаже китайскими банками долларов для поддержки юаня

Reuters: крупные китайские госбанки продали доллары, чтобы укрепить юань
Соответствующее распоряжение от ЦБ поступило к банкам в конце сентября. Мера призвана укрепить ослабший к доллару юань
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Крупные госбанки Китая в понедельник продали большое количество долларов США с использованием комбинации своповых и спотовых транзакций, передает Reuters со ссылкой на источники в банковском секторе.

По данным агентства, после этого форвардный курс обмена упал до 6,95 юаня за доллар. Один из источников агентства указал, что операция, по-видимому, не затронула валютные резервы Китая ($3 трлн).

26 сентября Народный банк Китая понизил курс юаня до 7,0722 за доллар — это минимальное значение с 30 июня 2022 года. В этом году юань ослаб к доллару более чем на 11%. Китайский центробанк увеличил норму резервирования по форвардным контрактам на курс доллара с нуля до 20%.

В конце сентября Reuters сообщило, что ЦБ посоветовал государственным банкам готовиться к продаже долларов и закупке юаней, чтобы укрепить национальную валюту.

ФРС США в сентябре подняла ставку на 75 базисных пунктов — с 2,25–2,5% до 3–3,25% годовых. Это означает укрепление курса доллара по отношению к остальным мировым валютам.

В МВФ связали укрепление доллара, который с начала этого года достиг максимальных с 2000 года значений, с энергетическим кризисом и заявили о его негативных последствиях. Аналитики отметили, что хотя доля США в мировом товарном экспорте сократилась с 12 до 8%, доля доллара в мировом экспорте составляет около 40% и для многих стран это усложняет борьбу с инфляцией.

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По мнению президента США Джо Байдена, проблемы мировой экономики вызваны не укреплением доллара, а недостатком экономического роста и «разумной политики» в некоторых странах.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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