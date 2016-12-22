FT сообщила о возможном выводе Deutsche Bank €450 млрд активов из Лондона

В связи с давлением со стороны европейских регулирующих органов относительно размера и сложности европейских транзакций в Великобритании после Brexit Deutsche Bank задумался о переносе части своих активов из Лондона во Франкфурт

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В конечном итоге немецкий банк, как указывает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, может переместить из столицы Великобритании на родину из-за Brexit ​порядка трех четвертей своего сальдо баланса. В целом эта сумма, по информации FT, оценивается в €600 млрд. То есть, вывести из Лондона Deutsche Bank, согласно данным собеседников издания, может до €450 млрд активов.

Любое перемещение активов немецкого банка, эквивалентных почти половине общей суммы, удерживаемой европейскими кредитными организациями в Великобритании, будет большим ударом по Лондону, замечает Financial Times, подчеркивая, что другие зарубежные банки на фоне «неопределенности Великобритании, покидающей ЕС», также выводят свои активы из страны в государства континентальной Европы.​

На том, чтобы Deutsche Bank увеличил свой капитал в Германии, уменьшив его в Британии, ранее, как напоминает издание, настаивал Европейский центральный банк (ЕЦБ). Только таким образом, как утверждали представители европейского регулятора, немецкая кредитная организация сможет соблюсти правила для филиалов европейских банков в «третьих странах» (к ним Великобритания станет относиться после того, когда покинет в марте Евросоюз).​

Требования ЕЦБ, как сообщают источники английской газеты, становятся для Deutsche Bank настолько обременительными, что все более вероятно: после Brexit немецкий банк им подчинится.

В Deutsche Bank и ЕЦБ комментировать изданию эту информацию отказались.

Ранее, 16 сентября, мэр Лондона Садик Хан призвал к проведению второго референдума по Brexit. Окончательное решение по этому вопросу, по его мнению, должны принять британцы. Правительство Великобритании градоначальник также обвинил в «хаотичном подходе» к переговорам по выходу из ЕС. Это, как считает Хан, может ухудшить благосостояние жителей страны.