В Британии разъяснили, могут ли россияне не под санкциями открывать счета

Россияне, не связанные с санкциями, могут иметь и использовать свой банковский счет в Британии, заверил регулятор. Однако эксперты рассказывают, что банки страны перестраховываются и блокируют личные счета без объяснения причин

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Россияне, проживающие в Великобритании, вправе открывать банковские счета, если они не включены в санкционные списки и не находятся под контролем подсанкционного лица, сообщила Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) королевства на сайте правительства.

«Таким образом, финансовые санкции не будут запрещать им открывать или поддерживать банковский счет в Великобритании», — подчеркивается в сообщении.

Однако в отрасли отмечают, что с начала 2024 года случаи закрытия счетов россиянам в Великобритании без объяснения причин стали происходить все чаще.

«Банки необоснованно подвергают российских клиентов повышенному контролю, включая замораживание средств и, в худшем случае, закрытие счетов. Менее жесткие меры могут включать требование к российским клиентам заполнять сложные и, казалось бы, бессистемные анкеты на соответствие нормативным требованиям», — сообщил «Коммерсанту UK» партнер юридической компании Gherson Томас Катти. Несколько россиян рассказали изданию о случаях закрытия личных счетов.

Юристы W Legal предположили, что причиной нового витка закрытия счетов стало ужесточение санкционного режима в прошлом году, прежде всего — в части борьбы с экономическими преступлениями и отмыванием денег. По их мнению, новые правила стали проблемой для относительно небольших команд в банках, курирующих соблюдение ограничений.

«Уровень ответственности быстро стал очень обременительным: неправильное исполнение санкций может привести не только к их нарушению, со всеми юридическими последствиями, но и к серьезным вопросам со стороны регуляторов. Поэтому неудивительно, что банки стали невероятно осторожны», — пояснили эксперты.