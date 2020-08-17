Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам

Максимальная ставка по наиболее доходному из депозитов основной линейки «Сохраняй» теперь составляет лишь 3,5%, а с учетом капитализации — 3,56%

Ставки по рублевым вкладам в Сбербанке снова снизились, следует из данных на сайте кредитной организации. Если в начале июля максимальная ставка по наиболее доходному из депозитов основной линейки «Сохраняй» была снижена до 3,65% годовых, то теперь она составляет лишь 3,5%, а с учетом капитализации — 3,56%. При этом на такую доходность могут рассчитывать только те, кто единовременно положит на вклад не менее 400 тыс. руб. сроком на 1–2 года. Пополнить такой вклад или снять с него часть денег невозможно.

По рублевому вкладу «Пополняй» (снять часть денег нельзя, доложить — можно) максимальная ставка теперь составляет только 3,09% годовых (было 3,3%), а по рублевому вкладу «Управляй» (возможно снятие и внесение средств) — лишь 2,56% (было 2,95%).

Одновременно с этим Сбербанк объявил о начале приема средств на сезонный рублевый вклад «Встречай осень», ставка по которому может достигать 4% (при условии внесения на 1–2 года не менее 50 тыс. руб.). Пополнение такого вклада невозможно, так же как и снятие внесенных средств.

Кроме того, Сбербанк отменил для своих клиентов возможность открывать долларовые вклады «Пополняй» и «Управляй». Массовым клиентам банка теперь доступен только один долларовый вклад из базовой линейки — «Сохраняй». Максимальная ставка по такому вкладу теперь составляет лишь 0,35% годовых — с учетом капитализации при внесении не менее чем на 1 год $10 тыс. и более.

24 июля Банк России снизил ключевую ставку до нового исторического минимума в 4,25%.