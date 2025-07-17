Bloomberg: три российских банка обсудили обращение к ЦБ за помощью
Российские банки начали обсуждать возможность рекапитализации, поскольку оценка качества их кредитного портфеля значительно хуже, чем показывают официальные данные, сообщает Bloomberg со ссылкой на российских чиновников, а также документы, с которыми смогло ознакомиться агентство.
По информации источников, как минимум три кредитных организации, которые Банк России признал системно значимыми, допустили, что в течение следующих 12 месяцев им может понадобиться вливание капитала. По словам источников, представители банков обсудили, смогут ли обратиться к регулятору за финансовой помощью, если таковая потребуется.
Объем заявок от российских банков будет зависеть от роста числа проблемных кредитов в следующем году, пишет Bloomberg. Тем не менее, собеседники агентства отмечают, что обсуждения становятся все более актуальными в банковской отрасли.
Об опасениях банковского кризиса в условиях высоких ставок агентство Bloomberg сообщало также в конце июня. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина тогда указала, что опасения по поводу банковского кризиса в России не имеют оснований.
«Как орган, который осуществляет надзор за банками, совершенно ответственно говорю, что эти опасения абсолютно необоснованны. Да, у нас банковская система хорошо капитализирована. Несмотря на то что этот капитал неравномерно распределен по банковской системе, запас капитала большой — это 8 трлн руб.», — сказала она.
Согласно официальным отчетам российская банковская система находится в относительно хорошем состоянии: прибыль остается стабильной даже на фоне роста объема так называемых «неработающих кредитов» (non-performing loans) при ключевой ставке на уровне почти рекордных 20%, указывает Bloomberg. В обзоре финансовой стабильности, который Банка России представил в мае, говорится, что доля необеспеченных потребительских кредитов, просрочка по которым превышает 90 дней, достигла в апреле 10,5% от портфеля (+2,8 п.п. за год).
РБК направил запрос в ЦБ.
Как напоминает Bloomberg, Банк России в прошлом уже прибегал к программам финансовой поддержки и другим механизмам рекапитализации банков. Так, в 2017 году регулятор был вынужден взять на финансовое оздоровление три крупные частные банковские группы: «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк (ПСБ). Через созданный Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) регулятор внес в капиталы кредитных организаций свыше 2 трлн руб., получив контроль над ними. Среди причин санации всех трех банков называлась их излишняя нагрузка по спасению других кредитных организаций — и «Открытие», и Бинбанк, и Промсвязьбанк после кризиса 2014 года стали санаторами более мелких игроков.
Глава Сбербанка Герман Греф допускал, что 2026 год будет «не самым простым» для российских банков, в том числе из-за снижения прибыли. Однако, по его мнению, сейчас банки находятся «в неплохой форме», и нет никаких сигналов того, что наступит банковский кризис. Греф отмечал, что банки активно наращивают капитал, готовясь к «не очень простым временам».
В ВТБ также указывали, что ситуация с просроченными кредитами в портфеле банка и в России в целом далека от драматической. По словам первого заместителя председателя ВТБ Дмитрия Пьянова, по мере снижения ключевой ставки ситуация будет постепенно стабилизироваться.
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