Греф предупредил о непростом годе для банков и бизнеса

Герман Греф (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК)

Следующий, 2026 год, будет непростым для бизнеса, и соответственно для банков, заявил глава «Сбера» Герман Греф на годовом собрании акционеров.

«Кстати, 26-й обещает быть тоже не самым простым. Вот поэтому нам надо за 25-й год набрать хорошую форму, чтобы и в 26-м году не разочаровать наших инвесторов. Пока сложно говорить, о том, он будет сложнее или нет. <...> Конечно, будет многое зависеть от геополитики, от того, как будет складываться динамика роста ВВП, динамика, естественно, ставок Центрального банка. Но уже видно, что он не будет простым, потому что, собственно говоря, первая половина 26-го года уже сейчас как минимум видна», — оценил Греф.

«Сбер» рассчитывает выполнить все свои планы в этом году, «несмотря на все сложности», добавил он, признав, что это будет непросто в условиях очень высоких ставок и «резко упавшего спроса на деньги».

На прошлой неделе Bloomberg, ссылаясь на представителей российского банковского сектора, написал, что они опасаются системного кризиса в ближайшие 12 месяцев. Греф, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, заявил, что банки «в неплохой форме», но их прибыль в этом году будет ниже. В целом, по словам главы «Сбера», ситуация стабильна, и нет никаких сигналов о том, что наступит банковский кризис.

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