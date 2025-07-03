Набиуллина назвала необоснованными опасения банковского кризиса

Опасения банковского кризиса в России необоснованны, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Банковская система имеет большой запас капитала, а рост доли проблемных активов незначителен

Эльвира Набиуллина (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Опасения по поводу банковского кризиса в России не имеют оснований, заявила на брифинге председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Обладая всей полнотой информации по банкам, естественно, как орган, который осуществляет надзор за банками, совершенно ответственно говорю, что эти опасения абсолютно необоснованны. Да, у нас банковская система хорошо капитализирована. Несмотря на то что этот капитал неравномерно распределен по банковской системе, запас капитала большой — это 8 трлн руб.», — подчеркнула Набиуллина на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Об опасениях банковского кризиса в конце июня сообщило агентство Bloomberg. Источники агентства в банковском секторе рассказали о рисках распространения долгового кризиса по финансовому сектору в следующем году в условиях высоких ставок.

«Мы видим определенное увеличение, но очень незначительное, доли проблемных активов как в рознице, так и в корпоративном секторе, но оно небольшое. И кстати, в розничном кредитовании мы макропруденциальные меры принимали заранее, видя, что в 2023–2024 году вначале был большой прирост розничного кредитования, в том числе за счет увеличения доли рискованных кредитов», — отметила глава ЦБ. Все эти кредиты очень хорошо покрыты резервами, подчеркнула Набиуллина.

ЦБ также дал банкам возможность «без необходимости создания резервов реструктурировать кредиты, но только по тем кредитам, где мы видим абсолютно объективное восстановление нормального обслуживания кредитов после того, как ставки начнут снижаться», напомнила глава ЦБ. При этом заявки на реструктуризацию кредита в последние месяцы снижаются в целом по банковской системе, хотя у каких-то банков, возможно, и выросли.

Центробанк с 2023 года сохраняет жесткую денежно-кредитную политику, а с осени 2024-го удерживал ставку на рекордно высоком уровне — 21%. Только в июне он снизил ставку, и только до 20%. На этом фоне крупные банки, в частности «Сбер» и ВТБ, сталкивались с ростом неплатежей по кредитам в первом квартале. По данным ЦБ, доля просроченной задолженности по ипотеке свыше 90 дней на 1 апреля увеличилась до 0,9% (0,5% годом ранее), по потребительским кредитам — до 10,5% от портфеля (+2,8 п.п. за год).