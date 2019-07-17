ЦБ, Минфин и ВЭБ поделят расходы при санации Связь-банка и «Глобэкса»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,77 -0,28 EUR Бирж. 70,47 -0,19 Brent 64,18 -3,72% USD Нал. 63,53 62,26 EUR Нал. 71,24 70,00 USD ЦБ 62,95 +0,13 EUR ЦБ 70,56 -0,12 EUR/USD 1,1229 +0,0021 BTC/USD Бирж. 9 661,60 +270,60 IMOEX 2 708,49 -1,72% RTSI 1 357,67 -1,77% DJIA 27 301,51 -0,12% Nasdaq 8 218,64 -0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Русагро ₽816,6 (+9,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,8%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
PayPal $129 (+7,85%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Русагро ₽816,6 (+9,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,8%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
PayPal $129 (+7,85%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 62,95 (+0,13) Quote, 13:13
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 70,56 (-0,12) Quote, 13:13
Россельхозбанк отменил комиссии для экспортеров АПК Пресс-релиз, 19:10 «Вест Хэм» купит нападающего за рекордные для себя €50 млн Спорт, 19:07 Фирма экс-главы НТВ объявила о создании лидера на мировом рынке марихуаны Бизнес, 19:04 Финансовый омбудсмен вынес первое решение в споре об ОСАГО Финансы, 19:03 Минэк предложил выделить 400 млрд руб. на оплату энергии для населения Бизнес, 19:02 В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана Общество, 18:58 Джонсон собрал рекордную сумму в борьбе за кресло премьера Великобритании Политика, 18:49 СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье Общество, 18:48 Молодую российскую звезду фигурного катания отчислили из ЦСКА Спорт, 18:45 11 вещей, которые полезно иметь в рабочем гардеробе летом РБК Стиль и BOSS, 18:43 Экс-менеджер «Лидера» купит «мусорную» компанию с контрактами на ₽50 млрд Бизнес, 18:40 ЦБ, Минфин и ВЭБ поделят расходы при санации Связь-банка и «Глобэкса» Финансы, 18:40 Заболотный отказался уходить из «Зенита» и будет играть в дубле Спорт, 18:32 Путин наградил экипаж самолета Red Wings за посадку с горящим двигателем Общество, 18:30
Финансы ,  
0 
ЦБ, Минфин и ВЭБ поделят расходы при санации Связь-банка и «Глобэкса»
Всего на троих будет разделено 212 млрд руб. убытков двух кредитных организаций, объединенных в один банк в конце прошлого года. До этого они по отдельности санировались ВЭБом на протяжении десяти лет
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Убытки от санации Связь-банка и «Глобэкса» в 212 млрд руб. поделят между собой Центробанк, Минфин и ВЭБ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

ВЭБ санировал эти два банка на протяжении почти десяти лет и несколько раз пытался продать их. Однако успехом эти попытки не увенчались даже в 2018 году, когда кредитные организации были объединены в одну. Объединенный банк входит в топ-30 крупнейших в стране с активами в 274 млрд руб.

«Решение о том, что делать с долгом, формально еще не принято, однако оно уже есть и будет удовлетворять все стороны, — грубо говоря, потери будут поделены между правительством, ВЭБом и Центробанком», — сказал Моисеев.

Схему, как конкретно Связь-банк будет передаваться в российскую казну, Моисеев обсуждать отказался. Однако источники агентства, близкие к переговорам, указывают, что схему предложила команда ВЭБа.

Финансы
Связь-банк на сдачу: как ВЭБ избавится от ненужного актива

По словам собеседников, близких к ЦБ и ВЭБу, это будет происходить приблизительно так: Минфин должен будет выпустить облигации федерального займа на 212 млрд руб. с купоном, близким к нулю. Весь этот выпуск выкупит ВЭБ, и на его балансе долг будет учтен не по номинальной стоимости, а в пять раз дешевле — на 40 млрд руб. После этого произойдет обмен: ВЭБ выменяет облигации на обязательства, которые есть у него перед Центробанком из-за «Глобэкса» и Связь-банка.

Финансы
Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка

У Минфина от этого образуется новый госдолг. Банк России в свою очередь обменяет существующие краткосрочные бумаги ВЭБа с доходностью 5,3–6,5% годовых на долгосрочные гособлигации с нулевым купоном, а ВЭБ дисконтирует стоимость облигаций у себя на балансе.

Автор: Анна Трунина
Теги: Центробанк, Минфин, ВЭБ, Связь-банк, санация, «Глобэкс»
Материалы по теме
Связь-банк скрыл данные о руководстве перед переходом в оборонный банк
Финансы
Как Связь-банк будут передавать «оборонному банку»
Финансы
Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter