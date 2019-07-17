ЦБ, Минфин и ВЭБ поделят расходы при санации Связь-банка и «Глобэкса»

Всего на троих будет разделено 212 млрд руб. убытков двух кредитных организаций, объединенных в один банк в конце прошлого года. До этого они по отдельности санировались ВЭБом на протяжении десяти лет

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Убытки от санации Связь-банка и «Глобэкса» в 212 млрд руб. поделят между собой Центробанк, Минфин и ВЭБ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

ВЭБ санировал эти два банка на протяжении почти десяти лет и несколько раз пытался продать их. Однако успехом эти попытки не увенчались даже в 2018 году, когда кредитные организации были объединены в одну. Объединенный банк входит в топ-30 крупнейших в стране с активами в 274 млрд руб.

«Решение о том, что делать с долгом, формально еще не принято, однако оно уже есть и будет удовлетворять все стороны, — грубо говоря, потери будут поделены между правительством, ВЭБом и Центробанком», — сказал Моисеев.

Схему, как конкретно Связь-банк будет передаваться в российскую казну, Моисеев обсуждать отказался. Однако источники агентства, близкие к переговорам, указывают, что схему предложила команда ВЭБа.