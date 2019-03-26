Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка

ВЭБ.РФ отдаст в казну десять лет санировавшийся госкорпорацией Связь-банк, но предварительно заберет с его баланса все плохие активы. Минфин с ЦБ, в свою очередь, должны решить, как освободить ВЭБ от обязательств на 212 млрд руб.

Игорь Шувалов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.

«Достаточность капитала должна быть высокой и соответствовать стандартам ЦБ, никаких проблемных или сомнительных активов на балансе Связь-банка не должно быть, все эти активы должны быть переданы ВЭБу», — сказал Шувалов.

Одновременно ВЭБ.РФ будет обсуждать с Минфином и ЦБ переоформление долга госкорпорации перед регулятором на 212 млрд руб. Эти деньги планомерно выделялись ВЭБу с 2008 года в виде депозитов ЦБ на поддержку Связь-банка и банка «Глобэкс» (объединен со Связь-банком в 2018 году), которые находились на санации в ВЭБе. В 2014 году предоставленные депозиты были конвертированы в облигации. Операция по передаче Связь-банка правительству не должна принести ВЭБу убытка, подчеркнул Шувалов.

Правительство заберет у ВЭБа Связь-банк для того, чтобы затем передать его оборонному банку, созданному на базе Промсвязьбанка (ПСБ), для ​его докапитализации.