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Apple $197 (+3,07%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,84%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка
ВЭБ.РФ отдаст в казну десять лет санировавшийся госкорпорацией Связь-банк, но предварительно заберет с его баланса все плохие активы. Минфин с ЦБ, в свою очередь, должны решить, как освободить ВЭБ от обязательств на 212 млрд руб.
Игорь Шувалов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.

«Достаточность капитала должна быть высокой и соответствовать стандартам ЦБ, никаких проблемных или сомнительных активов на балансе Связь-банка не должно быть, все эти активы должны быть переданы ВЭБу», — сказал Шувалов.

Одновременно ВЭБ.РФ будет обсуждать с Минфином и ЦБ переоформление долга госкорпорации перед регулятором на 212 млрд руб. Эти деньги планомерно выделялись ВЭБу с 2008 года в виде депозитов ЦБ на поддержку Связь-банка и банка «Глобэкс» (объединен со Связь-банком в 2018 году), которые находились на санации в ВЭБе. В 2014 году предоставленные депозиты были конвертированы в облигации. Операция по передаче Связь-банка правительству не должна принести ВЭБу убытка, подчеркнул Шувалов.

Правительство заберет у ВЭБа Связь-банк для того, чтобы затем передать его оборонному банку, созданному на базе Промсвязьбанка (ПСБ), для ​его докапитализации.

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Оценка проблемных активов Связь-банка почти завершена. «Закончена основная часть работы по оценке портфеля Связь-банка. Мы получили соответствующую оценку от ЦБ. Менеджмент ПСБ эту работу всю оценил точно так же, мы имеем комфортную позицию от них», — пояснил Шувалов.

По словам главы ВЭБ.РФ, со стороны госкорпорации всю работу можно провести в течение нескольких недель, дальше сроки передачи Связь-банка будут зависеть от решения финансовых властей.

О планах передать Связь-банк Промсвязьбанку глава ВЭБа Игорь Шувалов говорил в декабре 2018 года. В феврале уже был готов законопроект о передаче банка сначала Росимуществу, а затем в ПСБ, говорил замминистра финансов Моисеев. Вопрос, по его словам, заключался в том, договорятся ли о передаче ВЭБ и Центральный банк.

Сам Шувалов в марте говорил, что «это будет решение более высокого порядка». Сам ВЭБ от передачи Связь-банка возмещение не получит. «Скорее всего, мы должны получить комфорт по взаимодействию с ЦБ и Минфином по ранее выданному кредиту на санацию», — говорил Шувалов.​

«ВЭБу коммерческий банк не нужен, это не наша работа, мы не должны в этой нише работать нисколько», — объяснил Шувалов, зачем ВЭБ избавляется от Связь-банка.

В рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» Связь-банк занимает 27-е место с активами 318 млрд руб.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ВЭБ, Связь-банк, Росимущество, Промсвязьбанк
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