ВЭБ предложил передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка

С таким предложением ВЭБ обратился в Минфин и Центробанк, заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов. В ЦБ подтвердили обсуждение передачи Связь-банка

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

ВЭБ предложил Министерству финансов и Центробанку передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. Об этом заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов, чьи слова РБК передала пресс-служба ВЭБа.

​«Такое обсуждение (о передаче Связь-банка на баланс Промсвязьбанка. — РБК) ведется», — подтвердили РБК в пресс-службе Банка России.

РБК также ожидает ответа Промсвязьбанка.

В конце ноября завершилась процедура объединения Связь-банка с банком «Глобэкс».

Изначально ВЭБ решил объединить банки, попавшие на его баланс для санации, чтобы их можно было выгоднее продать. Бывший глава ВЭБа Сергей Горьков весной 2018 года говорил, что организация не хочет видеть в своей структуре банки, но «сейчас не то время, когда можно нормально продать». Объединение двух банков, имеющих на балансе проблемные активы, даст «приличный эффект» и позволит сократить расходы на 2,5–3 млрд руб., объяснял Горьков.

Слияние банков проводилось на лицензии Связь-банка, так как у него больше розничных клиентов — свыше 300 тыс. против 70–80 тыс. у «Глобэкса». На конец 2017 года суммарный капитал организаций оценивался примерно в 50 млрд руб. Благодаря объединению общее количество точек продаж у Связь-банка увеличилось почти на 30%, до 127. Также сообщалось, что Связь-банк откажется от бренда «Глобэкс», все отделения будут работать под единым названием.

Связь-банк и «Глобэкс» перешли на баланс ВЭБа в 2008 году, за каждый были выплачены символические 5 тыс. руб. На оздоровление банков власти выделяли 212,6 млрд руб. в виде депозитов ЦБ, которые в 2014 году ВЭБ конвертировал в облигации.

В рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» Связь-банк занимает 33-е место, Глобэкс — 68-е. Активы двух банков после объединения должны составить около 348 млрд руб. Данных за четвертый квартал 2018 года, в котором банки должны учитываться как одна организация, пока нет.

До кризиса 2008 года владельцами Связь-банка были «РТК-Лизинг» (24,95%), УК «Достояние» (19,16%), компании «Химтэк» (7,79%), ООО «Спецресурс» (19,1%). Совладельцами банка также были «Связьинвест», «Ростелеком», «Центральный телеграф», банк обслуживал 98% расчетов «Почты России». По оценке ВЭБа, во время кризиса Связь-банк, считавшийся опорным для отрасли связи, потерял 30 млрд руб. на операциях с ценными бумагами.