Катарцы за один день ЧМ потратили на Никольской ₽8 млн на четыре покупки

Иностранцы потратили во время чемпионата мира по футболу 39 млрд руб., выяснил Сбербанк. В один из первых дней соревнования на Никольской катарцы совершили четыре покупки на 8 млн руб.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Общие расходы иностранцев в европейской части России за время чемпионата мира по футболу (14 июня — 15 июля) составили около $1,5 млрд, говорится в исследовании Сбербанка (есть у РБК), который провел анализ расходов по иностранным картам через свои системы (банкоматы и эквайринговые терминалы) в дни проведения чемпионата мира по футболу. В период проведения чемпионата расходы иностранцев на территории европейской части России выросли в 2 раза по сравнению с тем же периодом в 2017 году, на который пришлось проведение Кубка конфедераций, говорится в исследовании.

Только по системам Сбербанка за время чемпионата мира по футболу иностранцы потратили в России 39 млрд руб., что в два раза больше показателей 2017 года, отмечает банк. В эту сумму вошли транзакции по картам, выпущенным за пределами России, в том числе снятие наличных в банкоматах, а также операции по обмену наличной валюты на рубли.

Наибольший прирост год к году — в 18 раз — отмечен в Саранске, далее следуют Краснодарский край (4,9 раза), Самарская (4,6 раза) и Нижегородская области (4,1 раза). «На фоне такого выдающегося роста изменения расходов в Москве и Санкт-Петербурге, составившие 2 раза и 1,9 раза соответственно, выглядят скромно», — следует из отчета трат иностранных гостей.

За период чемпионата Сбербанк обслужил в своей эквайринговой сети клиентов из 194 стран, не считая России. Месяцем ранее банк обслужил 187 стран. Новыми странами, карт из которых не было в прошлом периоде, стали Эфиопия, Вануату, Тонга и Гвинея-Бисау.

Количество уникальных иностранных банковских карт (карт, по которым за анализируемый период была совершена хотя бы одна транзакция), обслуживаемых в эквайринговой сети Сбербанка, увеличилось в 3,5 раза, до 899 тыс.

Расточительный Катар

16 июня, на третий день проведения чемпионата мира по футболу, приезжие из Катара совершили четыре покупки на сумму 8 млн руб. на главной футбольной улице Москвы — на Никольской, зафиксировал Сбербанк. В исследовании не говорится, на какие именно покупки катарцы потратили такую сумму.

Именно Катар станет страной-хозяйкой следующего чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году. В связи с этим в дни чемпионата мира в городах, где проходили матчи, были организованы площадки, на которых рассказывалось об истории и культуре Катара, в Москве, в Парке Горького, открылся павильон «Мажлис Катар», посвященный ЧМ-2022, а эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетил финальный матч в «Лужниках».

Оборот в эквайринговой сети Сбербанка на Никольской за весь период чемпионата по картам иностранных эмитентов вырос почти в 3,5 раза и составил 220 млн руб. Больше всех на Никольской потратились держатели карт из Китая (50 млн руб.), Мексики (22 млн руб.), США (16 млн руб.), Катара (12 млн руб.). Пик операций пришелся на 18 июня, когда клиенты за один день совершили покупки на 12,5 млн руб.

Средний чек на фанатской улице составил 8800 руб. по сравнению с 6500 руб. в предыдущий период.

На что тратят иностранцы?

Если смотреть на разбивку трат иностранцев, то самая крупная статья расходов — это «прочее» (12 млрд руб.). Среди других самых популярных статей расходов оказались отели (5 млрд руб.), рестораны и фастфуд (6,1 млрд руб.) и авиакомпании (1,4 млрд руб.). Что касается отелей, то совокупная цифра по стране даже больше, отмечают авторы исследования: болельщики пользовались самыми разными типами жилья и необязательно оплачивали его картой или рублями. «Многие [заранее] оплатили туры или воспользовались международными системами бронирования», — указывают авторы исследования. Однако прирост год к году в отелях — около 4%.

Транспорт обошелся гостям в 4–6% от всех трат. Авиаперевозчики получили за свои услуги 1,377 млрд руб., что в 2,46 раза превосходит показатели прошлого года. А вот болели приезжие в медицинском смысле немного. В аптеках фанаты оставили 470 млн руб. — рост лишь на 5% год к году.

Наибольший всплеск расходов год к году зарегистрирован в спортивных товарах. Их купили в 9,2 раза больше, чем в 2017 году: иностранные гости потратили по этой статье более 3,4 млрд руб.

Кто самый щедрый?

Даже если анализировать две самые крупные статьи — проживание и питание, можно выделить яркую специфику в потреблении, пишут авторы исследования. «Представители стран с наиболее высоким подушевым доходом не желают экономить на комфорте». — отмечают они.

Так, доля затрат на отели у гостей из США, Великобритании, Германии, Австрии превысила 20% от их общих расходов. По этому показателю они более чем в четыре раза обогнали гостей из Латвии, Белоруссии, Эстонии и Украины, у которых существенная доля затрат пришлась на супермаркеты.

На США приходится пятая часть совокупных трат на рестораны и сувениры — 713,76 млн и 176 млн руб. соответственно. Китайцы и жители Катара тратили на одежду 26 и 45% всех расходов соответственно, по картам из Европы и США этот показатель всего 10–15%.

«Выделяются болельщики из Китая, предпочитавшие покупку ювелирных изделий и часов», — говорится в исследовании Сбербанка. Так, представители КНР обеспечили 65,1% расходов на косметику (451,27 млн руб.) и 38,6% спроса на украшения (404,2 млн руб.).