«Ренессанс Страхование» выйдет на рынок пенсионных фондов

«Ренессанс Страхование» создаст НПФ для участия в запущенной программе долгосрочных сбережений для населения с господдержкой. Это уже второй крупный игрок, объявивший о выходе на этот рынок, и, по мнению экспертов, не последний

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Группа «Ренессанс Страхование» решила создать собственный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — «Ренессанс Накопления». Об этом РБК рассказал генеральный директор страховой компании «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев.

НПФ «Ренессанс Накопления» создается с нуля и будет развиваться на базе опыта команды страховой компании «Ренессанс Жизнь». В настоящее время ожидается регистрация нового пенсионного фонда в Банке России, а вывод продуктов на рынок возможен до конца 2024 года, уточнил Киселев. Пенсионный фонд сконцентрируется на накопительных продуктах в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), которая была запущена в России с начала 2024 года. В настоящее время операторами программы могут быть только НПФ.

Финансирование НПФ планируется за счет собственных средств группы, однако представитель компании не раскрыл объем инвестиций, но отметил, что новый пенсионный фонд планирует за пять лет привлечь 1 млн клиентов и 100 млрд руб. дополнительных активов.

Группа «Ренессанс Страхование» уже занималась развитием собственного НПФ «Ренессанс Жизнь и пенсии», который был создан в 1994 году и продан в 2013-м, так как с 2014 года вступил в силу мораторий на формирование средств пенсионных накоплений. По данным «Эксперт РА» за 2013 год, НПФ занимал 12-е место на рынке по объему пенсионных накоплений (32,2 млрд руб.) и 22-е место по объему капитала и резервов (546,6 млн руб.). Компания «Ренессанс Жизнь» по итогам 2023 года заняла пятое место по объему полученных страховых премий на рынке страхования жизни (58,2 млрд руб.), ее доля в сегменте составила 7,5%.

Зачем «Ренессанс Страхованию» НПФ

По словам Киселева, запуск ПДС открывает хорошие перспективы для развития пенсионного бизнеса в России и является новым источником длинных денег. «ПДС органично дополняет продукты страхования жизни, — считает Киселев. — В условиях санкционного давления государство уделяет особое внимание внутренним источникам длинных денег, необходимых для инвестиций в инфраструктурные проекты и развития национальной экономики. И долгосрочные накопительные программы, как пенсионные, так и страховые, как раз и являются такими источниками. Государством поставлена цель, чтобы к 2026 году средства на счетах ПДС составили 1% ВВП, а это более чем 1,5 трлн руб. Это огромный потенциал для развития, в реализации которого мы готовы принять активное участие».

Создание новых НПФ — следствие того, что обсуждение формата участия страховщиков жизни в программе долгосрочных сбережений затянулось, говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев. «Регуляторы пока не могут найти компромисс. Соответственно, компании ищут пути подключения через смежные инструменты. На наш взгляд, надо обогащать продукт страховой составляющей и только тогда он будет продаваться именно по каналам страховщика». По словам президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергея Белякова, выход на рынок НПФ является общим трендом на рынке. «Появляется все больше новостей, что не только страховые компании планируют создать свой НПФ, но и, например, многие кредитные организации», — отметил он.

В апреле 2024 года свой НПФ также зарегистрировала группа Т-банка (бывший «Тинькофф»), в которую входят банк и страховая компания. Председатель правления банка Станислав Близнюк в начале 2024 года говорил, что кредитная организация планирует предложить клиентам новые долгосрочные продукты, в том числе в рамках ПДС. По данным «Ведомостей», возможность запуска собственного НПФ рассматривает и Альфа-банк.

Что такое ПДС и как работает программа ПДС действует в России с 1 января 2024 года. Она создана для накопления населением денежных средств через пенсионные фонды, которые должны их инвестировать: эти накопления софинансируются государством, кроме того, по ним предоставляется налоговый вычет (ограничения по его сумме учитывают не только ПДС, но и участие гражданина в других инвестициях, предусматривающих налоговые льготы). Сбережениями по ПДС вместе с инвестиционным доходом можно будет воспользоваться через 15 лет с момента заключения договора либо с 55 лет для женщин, с 60 — для мужчин, а также раньше в случае потери кормильца или тяжелой болезни. Чтобы подключиться к программе, необходимо заключить договор долгосрочных сбережений с любым НПФ, участвующим в ПДС, после чего начать отчислять взносы. Сбережения в размере не менее 2 тыс. руб. в год будут профинансированы государством. Максимальный размер доплаты одному человеку составляет 36 тыс. руб. в год вне зависимости от числа оформленных продуктов. Также размер госдобавки зависит от среднемесячного дохода: при зарплате до 80 тыс. руб. в месяц государство добавит рубль на каждый рубль внесенных сбережений, при зарплате от 80 тыс. до 150 тыс. руб. коэффициент добавки составляет один рубль государства на каждые два рубля вкладчика, при доходах от 150 тыс. руб. — 1:4. Выплаты из госбюджета будут поступать в течение трех лет с момента первого взноса в ПДС. Накопления будут защищены на сумму до 2,8 млн руб. Налоговый вычет предоставляется на сумму 400 тыс. руб. инвестиций, то есть его максимум составляет 52 тыс. руб. в год (при условии уплаты инвестором НДФЛ на такую сумму).

Страховщики жизни имеют в своем арсенале аналогичные продукты (пенсионное страхование), а также соответствующий опыт и квалификацию, в связи с этим открытие НПФ является логичным шагом, добавляет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. При этом на рынке НПФ достаточно большая конкуренция — в России работают 37 НПФ, и их количество в последнее время только сокращалось, напоминает он.

Руководитель департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев отмечал, что сейчас идет дискуссия между Минфином, ЦБ и страховыми организациями об участии страховщиков в ПДС. «Мы понимаем, что участие страховых компаний в ее реализации существенно увеличило бы потенциал программы за счет их компетенций и широкой клиентской базы», — говорил Яковлев. По его словам, Минфин склоняется к тому, чтобы интегрировать страховые организации в существующий продукт, предусмотрев отдельное регулирование в их отношении. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор поддерживает участие страховщиков в ПДС, но против совмещения лицензий. «Поддерживаем, скорее, через требования к договорам долгосрочного страхования жизни, которые бы соответствовали параметрам программы долгосрочных сбережений. Можем это обсудить», — говорила Набиуллина.

НАПФ видит два решения этой задачи: либо интегрировать страховые организации в существующий продукт, предусмотрев такое же регулирование, как для НПФ, либо предусмотреть вариант, когда страховщики могли бы сами реализовывать продукт со схожим набором стимулов и гарантий, рассказал Беляков. Он отмечает, что создание в финансовой группе нового НПФ может быть третьим вариантом решения. «Несмотря на затраты на создание НПФ и большие операционные расходы, создание собственного фонда позволит быстрее выйти на рынок ПДС. Так они получат конкурентное преимущество и успеют занять нишу в первый год запуска программы», — считает Беляков.

Будут ли востребованными долгосрочные накопления

Заявленные планы «Ренессанс Накоплений» по привлечению клиентов амбициозны, однако теоретически достижимы, считает Бредихин. «Потенциальное количество участников программы оценивается на уровне 30 млн человек, то есть «Ренессанс» планирует привлечь около 3% от потенциальной клиентской базы. Для достижения активов в размере 100 млрд руб. средняя величина сбережений на каждого участника должна составлять 100 тыс. руб. При этом государство обещает софинансирование ежегодных взносов в сумме до 36 тыс. руб. в год. С учетом этого стимула средняя сумма сбережений через пять лет выглядит вполне реально», — рассуждает эксперт.

По мнению Белякова, точную оценку дать пока сложно. «Успех реализации продукта гражданам будет зависеть от слишком многих факторов. Например, от качества сервиса, от его удобства, от эффективности взаимодействия с гражданами, от управления средствами и многого другого», — перечисляет он.

Как отмечает Яковлев, НПФ изначально были ориентированы на бизнес b2b и на работодателей, а страховщики жизни работают в основном с физическими лицами. «У нас есть различные каналы продаж: агентские сети, партнерские каналы. Есть опыт продаж разнообразных страховых продуктов на короткие и на длительные сроки. В этом смысле помощь страховщиков жизни в развитии долгосрочных сбережений может быть существенной», — резюмирует он.