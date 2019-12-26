QIWI продала свою сеть постаматов

QIWI продала сеть постаматов своему партнеру — компании PickPoint, но сохранила за собой право управлять ИТ-платформой. Рынок постаматов находится на этапе бурного роста, но QIWI намерена сосредоточиться на ИТ-бизнесе

Фото: agent.postamat.tech

QIWI продала сеть постаматов — QIWI Box — логистическому оператору PickPoint, сообщил представитель платежного сервиса и подтвердила представитель PickPoint. Сумму сделки стороны не раскрывают.

QIWI создала QIWI Box как отдельный актив внутри группы. На данный момент сеть QIWI Box насчитывает 2,3 тыс. постаматов.С самого начала PickPoint участвовала в разработке политики выбора населенных пунктов и мест локации постаматов, доработке программного обеспечения при создании сети. Их обслуживание осуществляется по агентской модели. В рамках сделки QIWI договорилась, что оставит за собой управление ИТ-платформой взаимодействия с терминалами.

Представитель QIWI объяснил решение о продаже постаматов тем, что компания решила сфокусироваться на развитии и поддержании платформенных решений, то есть более традиционном для ИТ-компании бизнесе.

Представитель PickPoint Юлия Мансурова, в свою очередь, рассчитывает, что прямое управление сетью позволит PickPoint увеличить трафик онлайн-заказов на каждый постамат и оперативно обеспечивать поддержку работоспособности сети. По ожиданиям компании, в следующем году трафик вырастет в 2-2,5 раза, в том числе за счет покупки QIWI Box.

В мае 2019 года QIWI прогнозировала, что рынок постаматов в России к 2023 году достигнет 24 тыс. штук., а доля доставляемых через них посылок — 12%. По итогам 2018 года в России насчитывалось 5560 постаматов, из которых 1928 работали под брендом QIWI, 1605 — PickPoint, 1031 — Ozon, 812 — «Халва» (принадлежит X5 Retail Group и Совкомбанку). По прогнозу QIWI, по итогам 2019 года общее количество постаматов в стране должно было вырасти до 10 тыс., а доля доставленных через них посылок до 5%.