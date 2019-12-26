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QIWI продала свою сеть постаматов
QIWI продала сеть постаматов своему партнеру — компании PickPoint, но сохранила за собой право управлять ИТ-платформой. Рынок постаматов находится на этапе бурного роста, но QIWI намерена сосредоточиться на ИТ-бизнесе
Фото: agent.postamat.tech

QIWI продала сеть постаматов — QIWI Box — логистическому оператору PickPoint, сообщил представитель платежного сервиса и подтвердила представитель PickPoint. Сумму сделки стороны не раскрывают.

QIWI создала QIWI Box как отдельный актив внутри группы. На данный момент сеть QIWI Box насчитывает 2,3 тыс. постаматов.С самого начала PickPoint участвовала в разработке политики выбора населенных пунктов и мест локации постаматов, доработке программного обеспечения при создании сети. Их обслуживание осуществляется по агентской модели. В рамках сделки QIWI договорилась, что оставит за собой управление ИТ-платформой взаимодействия с терминалами.

Представитель QIWI объяснил решение о продаже постаматов тем, что компания решила сфокусироваться на развитии и поддержании платформенных решений, то есть более традиционном для ИТ-компании бизнесе.

Представитель PickPoint Юлия Мансурова, в свою очередь, рассчитывает, что прямое управление сетью позволит PickPoint увеличить трафик онлайн-заказов на каждый постамат и оперативно обеспечивать поддержку работоспособности сети. По ожиданиям компании, в следующем году трафик вырастет в 2-2,5 раза, в том числе за счет покупки QIWI Box.

В мае 2019 года QIWI прогнозировала, что рынок постаматов в России к 2023 году достигнет 24 тыс. штук., а доля доставляемых через них посылок — 12%. По итогам 2018 года в России насчитывалось 5560 постаматов, из которых 1928 работали под брендом QIWI, 1605 — PickPoint, 1031 — Ozon, 812 — «Халва» (принадлежит X5 Retail Group и Совкомбанку). По прогнозу QIWI, по итогам 2019 года общее количество постаматов в стране должно было вырасти до 10 тыс., а доля доставленных через них посылок до 5%.

Но реальный объем рынка может быть и больше ранее озвученных прогнозов: на декабрь этого года только сеть Ozon насчитывает 6,8 тыс. собственных постаматов Ozon.Box, рассказал представитель компании. Еще 2,7 тыс. постаматов у PickPoint и 1,2 тыс. — у «Халвы». Таким образом с учетом постаматов QIWI общее количество подобных объектов в стране может превышать 13 тыс. штук.

Партнер Data Insight Федор Вирин назвал прогноз QIWI адекватным и отметил, что Ozon вложил в развитие бизнеса больше средств, чем от компании ожидал рынок. «Сам бизнес постаматов похож на рынок недвижимости — вкладываешь много денег в строительство домов, а потом сдаешь их в аренду с почасовой оплатой. Возврат инвестиций зависит от того, насколько эффективно ты сдаешь постаматы в аренду. Для QIWI аренда постаматов не является основным бизнесом, компания как и «Халва» сдавала все свое оборудование PickPoint. Чтобы развивать бизнес дальше, нужно было либо вкладывать очень много денег, либо продавать его», — говорит Вирин. После выхода на этот рынок Ozon, который вкладывает очень много средств в развитие и имеет свой онлайн-магазин с доставкой, конкуренция серьезно возросла, напомнил он.

Постаматы — быстрорастущий канал доставки, на него приходится порядка 13% всех заказов российских онлайн-пользователей, рассказывает директор по развитию партнерских логистических программ Ozon Денис Дьяченко. Если в начале 2018 года доля этого канала в общем объеме доставки Ozon не превышала пары процентов, то за последние 12 месяцев выросла в шесть раз. Сейчас, по словам Дьяченко, на этот канал доставки приходится более 20% заказов интернет-площадки.

По оценке гендиректора аналитического агентства «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, стоимость сделки QIWI и PickPoint могла составить порядка 350-400 млн руб. Федор Вирин отметил, что стоимость наиболее простых моделей постаматов составляет 50-70 тыс. руб., и эта сумма не включает операционные расходы (плату за аренду и т.п.). Исходя из этого, PickPoint могла заплатить за сеть минимум 115-160 млн руб.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: QIWI, PickPoint, электронная торговля, постаматы
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