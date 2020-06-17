Клиенты МТС-банка пожаловались на кражу денег с карт

Клиенты МТС-банка сообщили, что мошенникам путем подмены номера удалось вывести деньги с их счетов. Сам банк начал проверку, но заявил, что информация о кражах действительности не соответствует. Жалобы проверяет и Роспотребнадзор

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Клиенты МТС-банка пожаловались на кражи денег с их счетов, привязанных преимущественно к кредитным картам. Об этом они сообщают в официальных группах банка в социальных сетях и на форуме banki.ru. Пострадавшие клиенты также создали чат во «ВКонтакте», в котором состоят около 30 человек.

В МТС-банке заявили РБК, что на данный момент к ним обратились несколько клиентов, по их заявлениям проводится проверка. В ответ на просьбу подтвердить информацию о сообщениях о краже представитель банка сказал, что она не соответствует действительности: «Любая кредитная организация, в том числе МТС-банк, в случае выявления попыток мошенническим образом завладеть средствами клиента сразу проводит тщательную проверку».

В конце мая клиенты МТС-банка жаловались на принудительную смену паролей банком для входа в мобильное приложение — они отмечали, что без предупреждения получили СМС от банка с новым паролем, при этом часть пользователей не смогли зайти по нему в личный кабинет. Тогда пресс-служба банка сообщила РБК, что проводятся плановые мероприятия по повышению безопасности онлайн-сервисов. Данные пользователей «не пострадали, поскольку расположены в защищенных сегментах сети», подчеркивали в банке. На этой неделе в МТС-банке заявили, что смена паролей и жалобы на кражи никак между собой не связаны.

В Банке России ситуацию с жалобами на кражи в МТС-банке комментировать отказались. Источник на рынке информационной безопасности рассказал РБК, что регулятор в курсе жалоб клиентов и разбирается в ситуации. Подобные обращения поступали в территориальный орган Роспотребнадзора, сказал его представитель: «Поскольку обращения еще рассматриваются, говорить о конкретных мерах в отношении исполнителя услуг пока рано, но, безусловно, при наличии оснований будут приняты все необходимые меры реагирования, предусмотренные законодательством РФ». РБК направил запросы в МВД и Генпрокуратуру.