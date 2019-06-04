TCS Group Олега Тинькова выйдет на SPO

Группа, которая управляет Тинькофф Банком и «Тинькофф страхованием», хочет привлечь до $300 млн нового капитала для роста

Олег Тиньков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

TCS Group Holding Plc — головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования» бизнесмена Олега Тинькова — сообщила о намерении провести SPO (англ. secondary public offering) и привлечь до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста. Об этом говорится в сообщении на сайте Лондонской биржи.

Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу состоится 27 июня в кипрском Лимассоле, где располагается офис группы. Организаторами размещения, которое состоится вскоре после собрания, станут Morgan Stanley, «Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank, следует из сообщения.

По словам председателя правления Тинькофф Банка Оливера Хьюза, дополнительный капитал нужен группе, поскольку она повысила прогноз по росту кредитного портфеля Тинькофф Банка в этом году более чем с 40%, до как минимум 60%. Дополнительные средства обеспечили бы группе необходимый капитал, для того чтобы воспользоваться нынешней выгодной возможностью роста и сохранить значительные запасы капитала в будущем.

Он отметил, что более половины роста обусловлено новыми кредитными линиями и новыми продуктами — POS-кредитами, кредитами наличными, а также под залог недвижимости. На конец первого квартала 2019 года эти кредиты составили 32% всего кредитного портфеля банка. Многие из этих ссуд, добавил Хьюз, выдаются уже действующим клиентам банка. Также кредитами Тинькофф Банка интересуются новые клиенты с высоким уровнем благосостояния, заключил предправления банка.

«Первоначальные результаты пилотных проектов новых кредитных продуктов являются положительными, и поэтому мы планируем расширить эти бизнес-направления, тем самым продолжая рост наших кредитов», — заявил Оливер Хьюз.