Евробонды России предложили выпускать не только в долларах и евро

Минфин предлагает разрешить выпускать суверенные еврооблигации в любой валюте, а не только в долларах и евро. Это связано с трудностями расчета России в валютах недружественных стран

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минфин предложил разрешить выпускать суверенные еврооблигации (облигации внешнего долга России) не только в долларах и евро, следует из опубликованного проекта приказа министерства. Смена правила выпуска необходима из-за затруднения расчетов в долларах и евро, говорится в пояснительной записке к документу.

Проект приказа с новыми правилами эмиссии евробондов опубликован 17 мая, сейчас он находится в стадии обсуждения, следует из информации на федеральном портале проектов нормативных актов. Согласно действующей версии приказа министерства, суверенные еврооблигации могут быть выпущены только в долларах или евро. В новой версии документа Минфин не указывает конкретные валюты, в которых могут быть выпущены бумаги.

В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что «из-за введения против Российской Федерации внешних ограничений» на сегодняшний день эмиссия новых выпусков еврооблигаций по старым правилам «не представляется возможной», так как расчеты в долларах и евро для России «в настоящее время затруднены». «Проект приказа подготовлен в целях обеспечения возможности эмиссии c 2024 года еврооблигаций в условиях изменившейся внешней конъюнктуры», — указано в пояснительной записке.

Что еще предлагают поменять в правилах выпуска еврооблигаций

Кроме расширения перечня валют в проекте приказа содержится и ряд других уточнений. Так, в документе предлагается установить минимальную и максимальную номинальную стоимость для одной бумаги. В качестве минимума министерство предлагает одну единицу иностранной валюты, в качестве максимума — 100 млн единиц иностранной валюты. В прежней версии приказа номинал бумаги был твердым: 200 тыс. для долларовых и 100 тыс. для евровых бондов.

Также в новом приказе говорится, что «выплата купонного дохода и погашение облигаций осуществляются депозитарием». В прежней версии документа эти функции выполнял фискальный агент, которым мог быть в том числе иностранный банк. Например, по ряду выпусков суверенных еврооблигаций Минфина фискальным агентом был лондонский Citibank, но летом 2022 года его функции передали Национальному расчетному депозитарию (НРД).

Кроме того, в проекте нового приказа отмечается, что «выплата купонного дохода и погашение облигаций могут осуществляться в валюте, отличной от валюты номинала облигаций». Но эта опция должна быть закреплена в решении о выпуске, следует из документов.

В июне 2022 года Минфин изменил порядок выплаты купонов и погашений по облигациям внешнего долга из-за того, что участники западной инфраструктуры (банки и депозитарии) отказались обслуживать эти бумаги. Все выплаты по этим еврооблигациям проводятся в рублях через НРД, но механизм их проведения зависит от места хранения бондов, принадлежащих инвесторам.

Если бумаги учитываются через российскую инфраструктуру, то выплаты их владельцам приходят в рублях. Если хранение выстроено через иностранную инфраструктуру, то выплаты можно получать в рублях на счета типа «И», открытые в российской инфраструктуре, вывод средств с которых ограничен. Указ президента от сентября 2023 года также дает возможность зарубежным держателям российского госдолга получать выплаты в валюте с зарубежных счетов НРД после передачи депозитарием соответствующего поручения. Однако эти счета в международных депозитариях заморожены из-за западных санкций против НРД. При этом, согласно указу, эквивалент тех средств, который НРД поручает списать со своих иностранных счетов, депозитарий использует для выплат купонов и дивидендов российским инвесторам, чьи иностранные активы оказались заблокированы.