В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Главы крупных британских банков 19 февраля встретятся, чтобы обсудить создание альтернативы Visa и Mastercard на фоне опасений, что Трамп может повлиять на их работу в стране, пишет Guardian. На эти системы приходится 95% платежей

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Руководители крупнейших британских банков в четверг, 19 февраля, проведут первое совещание по поводу создания национальной альтернативы американским платежным системам Visa и Mastercard, сообщает The Guardian.

На встрече под председательством главы Barclays Вима Мару соберутся спонсоры, которые возьмут на себя расходы на создание новой платежной платформы. Она должна будет поддержать экономику Великобритании в случае возникновения проблем.

Инициативу британских банков, поддерживаемую правительством, обсуждают на протяжении многих лет, пишет Guardian, однако сейчас она стала гораздо более актуальной на фоне угроз президента США Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО из-за Гренландии и опасений, что зависимость от американских платежных систем может поставить под угрозу экономику Британии.

В частности, Трамп пригрозил 10-процентными пошлинами странам, отправившим своих военных в Гренландию после заявлений президента США о необходимости контроля Вашингтона над островом. В их числе была и Британия. Позже Трамп отказался от этой идеи.

Согласно отчету регулятора платежных систем Великобритании за 2025 год, около 95% транзакций по картам в стране обрабатывают Mastercard и Visa. The Telegraph пишет, что новая платежная система должна будет обрабатывать 50 млрд платежей ежегодно.

«Если бы Mastercard и Visa были отключены, это вернуло бы нас в 1950-е годы. Конечно, нам нужна суверенная платежная система», — заявил Guardian один из руководителей банков, знакомый с проектом.

При этом Visa и Mastercard входят в группу спонсоров создания новой платежной системы, пишет газета.

Telegraph отмечает, что британские банки также работают над внедрением конкурента Visa и Mastercard под названием DeliveryCo. Разработкой планов занимается отраслевая торговая организация UK Finance.

«Visa по-прежнему привержена предоставлению британским потребителям и предприятиям доступа к инновационным, безопасным цифровым платежам с высочайшим уровнем устойчивости и надежности. Мы приветствуем прогресс отрасли в области межсчетных платежей в Великобритании», — заявил в комментарии Telegraph представитель компании.

В Mastercard сочли конкуренцию одним из факторов прогресса и экономического роста в Великобритании. «Mastercard уже несколько десятилетий активно инвестирует в Великобританию, предоставляя потребителям и предприятиям широкий спектр удобных, простых и безопасных способов оплаты и получения выплат. Мы по-прежнему стремимся развивать коммерцию у себя дома и по всему миру, помогая предприятиям всех размеров расти и удовлетворять потребности своих клиентов», — сказал представитель компании.

О необходимости срочно снизить зависимость от американских платежных систем говорили и в Евросоюзе. В прошлом месяце глава комитета Европарламента по экономическим и валютным вопросам Аврора Лалук заявила, что собственная платежная система является «неотложной проблемой». «Трамп может отключить все, — приводит ее слова Guardian. — Остальное — поэзия. Я настоятельно прошу комиссию организовать европейский Airbus для платежных систем: вы не можете сказать, что вас не предупреждали».

Международные платежные системы, в том числе Visa и Mastercard, ушли из России после начала военной операции на Украине в 2022 году. Выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard перестали работать за границей, а эмитированные иностранными банками — в России. Все транзакции российских карт обрабатываются через Национальную систему платежных карт (НСПК, принадлежит Центробанку). НСПК и банки продлили срок действующих карт Visa и Mastercard, чтобы поддержать их работу внутри страны, но перестали выпускать новые. С начала 2025 года сертификаты безопасности международных платежных систем во всех чипах. Из-за связанных с этим рисков безопасности ЦБ обсуждает с банками возможность отключения карт Visa и Mastercard.