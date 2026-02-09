 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
В Европе призвали срочно снизить зависимость от Visa и Mastercard

В еврозоне опасаются, что доминирование американских платежных систем на рынке может быть использовано в качестве оружия, если трансатлантические отношения ухудшатся, пишет FT. ЕЦБ также продвигает идею цифрового евро
Фото: Tada Images / Fotodom / Shutterstock
Европе срочно необходимо снизить свою зависимость от американских платежных систем, таких как Visa и Mastercard, заявила глава Европейской платежной инициативы (EPI), объединяющей 16 европейских банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги, Мартина Ваймерт на фоне опасений, что их доминирование на рынке может быть использовано в качестве оружия, если трансатлантические отношения ухудшатся, пишет Financial Times.

«Мы сильно зависим от международных [платежных] решений. Да, у нас есть хорошие национальные активы, такие как внутренние платежные системы… но у нас нет ничего трансграничного», — рассказала Ваймерт.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), в 2022 году на Visa и Mastercard приходилось почти две трети транзакций в еврозоне, при этом в 13 странах-членах нет национальной альтернативы американским платежным системам. Однако даже там, где есть внутренние платежные системы, их использование сокращается, отмечает газета.

«Глубокая интеграция создала зависимости, которыми можно было бы злоупотреблять, когда не все партнеры являются союзниками», — предупредил бывший премьер-министр Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. «Взаимозависимость, когда-то рассматриваемая как источник взаимного сдерживания, стала источником рычагов влияния и контроля», — добавил он.

EPI, куда входят BNP Paribas и Deutsche Bank, в 2024 году запустила европейскую альтернативу Apple Pay под названием Wero. В настоящее время эта система цифровых платежей насчитывает 48,5 млн пользователей в Бельгии, Франции и Германии, к 2027 году планируется расширить ее использование.

ЕЦБ также продвигает идею цифрового евро на всей территории еврозоны с целью укрепления денежно-кредитного суверенитета ЕС.

Пьеро Чиполлоне, член правления Европейского центрального банка, отвечающий за проект, на прошлой неделе подчеркнул: «Как граждане Европы, мы хотим избежать ситуации, когда Европа будет чрезмерно зависеть от платежных систем, которые находятся вне нашего контроля».

К 2029 году, когда ЕЦБ планирует начать выпуск токенов, в еврозоне должны будут принимать цифровые евро в магазинах и онлайн.

Цифровая валюта может стать основой эквивалента Visa или Mastercard, считает глава комитета Европарламента по экономическим и валютным вопросам Аврора Лалюк. Однако Ваймерт предупредила, что если геополитическая напряженность обострится, цифровой евро может запоздать.

«Проблема с цифровым евро в том, что он появится через пару лет, возможно, после президентства [США] Дональда Трампа. Поэтому я думаю, что у нас немного не хватает времени», — заключила она.

Елена Чернышова
Европа Visa MasterCard ЕЦБ
