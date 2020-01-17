Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США

Этот показатель в ноябре прошлого года достиг $11,5 млрд. Лидерами по вложениям остаются Япония и Китай

Фото: Анна Сергеева / РБК

В ноябре 2019 года Россия увеличила вложения в гособлигации США до $11,491 млрд, следует из данных американского Минфина.

Из них на долю краткосрочных облигаций пришлось $8,512 млрд, а долгосрочных — $2,979 млрд.

Рост вложений за месяц составил $796 млн по сравнению с октябрем прошлого года, когда показатель достиг $10,697 млрд.

Как следует из отчетности Минфина США, крупнейшим держателем американских долговых обязательств в ноябре стала Япония, ее вложения составили $1,160 трлн. Далее следует Китай ($1,089 трлн). Среди европейских стран по вложениям в гособлигации США лидирует Великобритания ($328,6 млрд).