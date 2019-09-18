Россия еще более чем на 20% сократила вложения в госбумаги США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 64,43 (+0,31) Quote, 12:36
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,64) Quote, 12:36
Глава Минкомсвязи заявил о мешающих бизнесу политиках Бизнес, 13:04 7 известных и успешных российских франшиз РБК и Сбербанк Первый, 13:01 Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань Общество, 12:53 Матвиенко вновь стала сенатором от Петербурга Политика, 12:53 На рынке лимонной кислоты в России пусто. Выходите на него прямо сейчас Pro, 12:46 Шеринг и другие более экологически чистые модели передвижения Партнерский материал, 12:46 В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции Общество, 12:42 Международный союз биатлонистов дисквалифицировал Васильеву за допинг Спорт, 12:41 В Омске женщина выстрелила себе в голову во время селфи Общество, 12:36 Школа жизни: как активные дети становятся лидерами РБК и Infiniti, 12:33 Заместитель Кличко попал в реанимацию после нападения Политика, 12:31 Беглов вступил в должность губернатора Петербурга Политика, 12:25 Россия еще более чем на 20% сократила вложения в госбумаги США Финансы, 12:21 Не сажайте миллениала на цепь: как создать идеальный офис для поколения Y Стиль, 12:21
Финансы ,  
0 
Россия еще более чем на 20% сократила вложения в госбумаги США

В июле Россия вновь уменьшила вложения в госбумаги США, сократив их до $8,5 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. При этом $6,239 млрд приходится на вложения в долгосрочные бумаги, а оставшиеся $2,262 млрд — на краткосрочные.

Сокращение вложений России в американские госбумаги продолжается пятый месяц подряд, в последний раз их объем увеличивался в феврале. К концу июня объем вложений России в госбумаги США составлял $10,848 млрд, таким образом в июле он сократился на 21,6%.

При этом объем вложений в долгосрочные бумаги в июле увеличился почти на $1 млрд (в июне было $5,296 млрд), а в краткосрочные — сократился (было $5,552 млрд).

Россия начала активно избавляться от американских облигаций с весны 2018 года — в начале прошлого года ее вложения в долговые бумаги США составляли более $90 млрд.
 


 

Теги: госдолг США, гособлигации
Материалы по теме
Госдолг США достиг рекордной отметки в $22 трлн
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter