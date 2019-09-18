Россия еще более чем на 20% сократила вложения в госбумаги США

Россия еще более чем на 20% сократила вложения в госбумаги США

В июле Россия вновь уменьшила вложения в госбумаги США, сократив их до $8,5 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. При этом $6,239 млрд приходится на вложения в долгосрочные бумаги, а оставшиеся $2,262 млрд — на краткосрочные.

Сокращение вложений России в американские госбумаги продолжается пятый месяц подряд, в последний раз их объем увеличивался в феврале. К концу июня объем вложений России в госбумаги США составлял $10,848 млрд, таким образом в июле он сократился на 21,6%.

При этом объем вложений в долгосрочные бумаги в июле увеличился почти на $1 млрд (в июне было $5,296 млрд), а в краткосрочные — сократился (было $5,552 млрд).

Россия начала активно избавляться от американских облигаций с весны 2018 года — в начале прошлого года ее вложения в долговые бумаги США составляли более $90 млрд.





