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Финансы ,  
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Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Минфина.

В долгосрочные казначейские бумаги США было вложено $5,296 млрд российских инвестиций, а в краткосрочные — $5,552 млрд.

Лидером среди иностранных инвесторов стала Япония, которая впервые в этой позиции опередила Китай. По итогам июня японские вложения увеличились на $21,9 млрд и достигли $1,122 трлн. Инвестиции Китая в сравнении с маем выросли на $2,3 млрд, до $1,112 трлн, следует из отчетности.

В список топ-5 инвесторов также вошли Великобритания ($341,1 млрд), Бразилия ($311,7 млрд) и Ирландия ($262,1 млрд).

Как ранее сообщил минфин США, по итогам июля Россия уменьшила вложения в американские госбумаги, сократив их до $8,5 млрд. При этом объем вложений в долгосрочные бумаги в июле увеличился почти на $1 млрд (в июне было $5,296 млрд), а в краткосрочные — сократился (было $5,552 млрд).

Россия начала активно избавляться от американских облигаций с весны 2018 года.  В начале прошлого года ее вложения в долговые бумаги США составляли более $90 млрд.

Теги: гособлигации, Минфин США
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